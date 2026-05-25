"SAD će dati diplomatiji svaku šansu za uspeh pre nego što počnu da tragaju za alternativnim rešenjima", rekao je Rubio novinarima u Nju Delhiju, prenosi Rojters.

On je potvrdio da "postoji prilično čvrsta stvar na stolu" u smislu sposobnosti Irana da otvori Ormuski moreuz i da Teheran uđe u veoma stvarne, značajne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnom pitanju.

"Nadamo se da možemo to da izvedemo", rekao je Rubio. Izjave američkog državnog sekretara su usledile nakon što je američki predsednik Donald Tramp ublažio očekivanja o sporazumu, istakavši u nedelju da je rekao svojim pregovaračima da ne žure.

"On ne žuri i neće sklopiti loš dogovor. Predsednik neće sklopiti loš sporazum", rekao je Rubio o Trampu.

Rubio je dodao da Izrael uvek ima pravo da se zaštiti od napada koji ugrožavaju njegovu bezbednost.

Tramp: Sporazum sa Iranom će ili biti odličan i značajan, ili ga neće biti

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će mirovni sporazum sa Iranom "biti ili odličan i značajan, ili sporazuma neće biti". Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social kazao da će mirovni sporazum Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom biti bolji od "katastrofalnog" sporazuma koji je postigla administracija bivšeg američkog predsednika Baraka Obame koji je, prema njegovim rečima, bio "direktan i otvoren put ka nuklearnom oružju za Iran".

"Ne, ne radim takve poslove. Sporazum sa Iranom će ili biti odličan i značajan, ili neće biti sporazuma", istakao je Tramp. Tramp je kazao "da se smeje svim demokratama, republikancima i budalama koji ne znaju ništa o potencijalnom sporazumu", koji njegova administracija pravi sa Iranom, navodeći da su to "ljudi koji su potpuno izgubili put, stalno podržavajući lošu politiku i još gore kandidate", ali koji stalno kritikuju svaku njegovu "fantastičnu pobedu".

"Ovi ljudi bi trebalo da idu kući i da se odmore, oni ne rade ništa osim što stvaraju podele i gubitke. Drugim rečima, oni su gubitnici", istakao je Tramp.

Zajednički sveobuhvatni planu akcije (JCPOA), koji je postignut u vreme Obame, obezbedio je da nuklearni program Teherana bude "isključivo mirnodopski", a zauzvrat, SAD su pristale da ukinu sankcije koje su Iranu ranije bile uvedene zbog nuklearnog oružja.

BONUS VIDEO