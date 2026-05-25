Medijske informacije o spremnosti Irana da ukloni obogaćeni uranijum sa teritorije zemlje su lažne, prenosi iranska agencija Tasnim.

Televizijski kanal Al Arabija, pozivajući se na neimenovane visokorangirane izvore, tvrdi da je Iran spreman da izvozi visokoobogaćeni uranijum i zahteva da ga prenese u Kinu.

- Agencijska studija o ovom pitanju ukazuje da su podaci ovog saudijskog medija, kao i njegovi drugi novinski izveštaji o detaljima pregovora, lažni - komentariše agencija Tasnim.

Takođe je navedeno da „do danas tekst memoranduma ne sadrži nikakve predloge o spremnosti (Irana) da izvozi uranijum”.

Istovremeno, agencija nije precizirala da li je Iran spreman da izvozi uranijum čim Teheran i Vašington počnu da razgovaraju o pitanjima iranskog nuklearnog programa. Kako je napomenulo iransko Ministarstvo spoljnih poslova, strane rade na tekstu sporazuma o okončanju sukoba.

Čim to bude razrađeno, Iran i Sjedinjene Države počeće da razgovaraju o iranskom nuklearnom programu.