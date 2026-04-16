Jens Frederik Nilsen, premijer Grenlanda, upozorio je da se ostrvljani moraju pripremiti za moguću invaziju Sjedinjenih Država nakon sve učestalijih izjava američkog predsednika Donalda Trampa o pripajanju danske teritorije.

Tramp je više puta istakao da je preuzimanje Grenlanda ključno za američku sigurnost, a Bela kuća početkom godine nije isključila mogućnost upotrebe vojne sile, što je izazvalo zabrinutost među stanovnicima Grenlanda i dovelo NATO saveznike u neugodan položaj.

Trampovo insistiranje na aneksiji Grenlanda zategnulo je odnose SAD sa saveznicima u NATO. Američki predsednik tvrdi da SAD imaju legitiman interes za kontrolu Grenlanda kako bi ojačale svoj uticaj na Arktiku, području od sve veće strateške važnosti zbog rastuće prisutnosti Rusije i Kine.

Tu ideju ne podržavaju evropski partneri, a protivi joj se i većina Amerikanaca. Istraživanje koje su YouGov i The Economist sproveli krajem januara na uzorku od 1.684 Amerikanaca pokazalo je da samo 13 odsto ispitanika podržava upotrebu vojne sile za zauzimanje Grenlanda, dok bi njih 32 posto podržalo kupovinu te teritorije.

Ljudi su uplašeni

Nilsen je za NBC News izjavio da je grenlandska vlada pozvala stanovnike na oprez i pripremu zaliha hrane, vode i tople odeće za najmanje pet dana. "Ako se odluče na udar na našu infrastrukturu, moramo, naravno, biti spremni", poručio je.

Na pitanje je li dobio garancije da bi se NATO u slučaju invazije borio protiv SAD, takođe članice Alijanse, Nilsen je odgovorio kako ne zna da li bi NATO garantovao da će se boriti za nas protiv drugog saveznika. Član 5. Severnoatlantskog ugovora navodi da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve.

Zemlje NATO javno su izrazile punu podršku, rekao je, ali je dodao da je obrana od strane Saveza teško pitanje na koje je teško odgovoriti. Nilsen je takođe istakao da se građani Grenlanda ne osećaju sigurno i da su uplašeni zbog Trampovih izjava.

Najnovije Trampove objave

Tramp je prošle nedelje na društvenoj mreži Truth Social kritikovao NATO zbog Grenlanda, usred rata u Iranu. Predsednik je frustriran jer su saveznici odbili da podrže američke operacije na Bliskom istoku i nije isključio mogućnost izlaska iz vojnog saveza.

"NATO nije bio tu kada nam je trebalo i neće biti tu ako nam opet bude trebao. Setite se Grenlanda, tog velikog komada leda kojim se loše upravlja", napisao je Tramp.

Još u januaru je na istoj mreži objavio da SAD treba Grenland "zbog nacionalne sigurnosti", opisujući ga kao "ključan deo Zlatne kupole koju gradimo".

Nilsen je i ranije oštro kritikovao Trampovu retoriku, poručivši da ostrvo "nije na prodaju".

