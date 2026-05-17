Parker veruje da NATO počinje da slabi i da bi se nova globalna mirovna organizacija mogla da se pojavi oko 2030. godine., prenosi britanski Dejli star.
- Nijedna zemlja ne želi teret policijskog nadzora sveta“, rekao je Parker.
- UN su uvek bile bezube, intervenisale su kasno. Osećam da će se pojaviti nova organizacija, verovatno iz promena u NATO-u, UN i Trampovim inicijativama, kako bi se održao mir kroz upravljanje konfliktima - rekao je on.
Sama Kina predstavlja centralni element u Parkerovim "prognozama".
- Ekonomski problemi u Kini mogli bi da pokrenu političke nemire, koji će dominirati globalnom pažnjom 2026. godine - rekao je on.
Upozorenje za Britance: Opasno je!
Takođe se osvrnuo na uticaj Kine na Veliku Britaniju, osuđujući Starmera zbog pokušaja da pridobije naklonost Pekinga.
- Kina bi mogla da dominira infrastrukturom, sprovodi nadzor putem uređaja ili utiče na vojne aktivnosti. Sporazumi koji ugrožavaju britansku industriju, IT i napredak veštačke inteligencije su izuzetno opasni - izjavio je Parker, prenosi britanski medij.
Međutim, treba napomenuti da takozvana "predviđanja" raznoraznih samoproglašenih vidovnjaka kao što je Krejg Hamilton-Parker nemaju nikakvu naučnu, potvrđenu vrednost i zato ih uvek treba kritički posmatrati.
