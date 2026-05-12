Američki zvaničnici nastoje da otvore tri nove baze na jugu te teritorije, koja je autonomni deo Danske, dok pokušavaju da reše diplomatsku krizu izazvanu izjavama predsednika SAD Donalda Trampa da bi mogao silom da preuzme Grenland.

Tramp je u januaru rekao da bi SAD trebalo da „poseduju“ Grenland kako bi sprečile Rusiju ili Kinu da ga preuzmu. Naveo je da bi se to moglo dogoditi „na lakši ili na teži način“.

Bela kuća je potvrdila da administracija vodi razgovore na visokom nivou sa Grenlandom i Danskom, ali je odbila da komentariše detalje pregovora.

Jedan zvaničnik Bele kuće rekao je za BBC da je administracija veoma optimistična i da veruje da pregovori idu u dobrom pravcu.

Danska je ranije izrazila spremnost da razgovara o dodatnim američkim vojnim bazama na ostrvu, a dansko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da su razgovori sa SAD u toku.

„Postoji diplomatski proces sa Sjedinjenim Državama koji je u toku. Ministarstvo spoljnih poslova trenutno neće iznositi dodatne detalje“, rekao je portparol.

Američki zvaničnici su predložili aranžman prema kojem bi tri nove vojne baze formalno bile proglašene suverenom teritorijom SAD, prema rečima jednog izvora upoznatog sa pregovorima.

Baze bi bile smeštene na jugu Grenlanda i prvenstveno bi služile za nadzor potencijalnih ruskih i kineskih pomorskih aktivnosti u delu severnog Atlantika između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva, poznatom kao GIUK prolaz, rekli su zvaničnici koji su govorili za BBC.

Dve strane još nisu formalno postigle dogovor i konačan broj baza mogao bi da se promeni, naveli su izvori. Jedna od novih baza najverovatnije bi bila smeštena u Narsarsuakuu, na mestu nekadašnje američke vojne baze koja je imala mali aerodrom.

Ostale nove vojne baze verovatno bi takođe bile postavljene na lokacijama na Grenlandu koje već imaju infrastrukturu poput aerodroma ili luka, koje bi mogle da se unaprede uz manje troškove nego izgradnja potpuno novih objekata, smatraju analitičari.

Američki zvaničnici tokom pregovora nisu pokretali mogućnost preuzimanja kontrole nad Grenlandom, što su Danska i NATO, čija je članica, javno odbacili.

Uprkos Trampovim pretnjama, dve zemlje poslednjih meseci aktivno rade na postizanju dogovora.

Pregovori su ograničeni na malu radnu grupu zvaničnika u Vašingtonu, koja je ostvarila napredak pregovarajući van pažnje javnosti dok je administracija bila fokusirana na rat u Iranu.

