Mesec ulazi u Vagu u ponedeljak i stiže snažan finansijski podsticaj.

Ovaj dan nam pokazuje da, iako su sve stvari u pokretu, postoji i osećaj ravnoteže. Tokom ovog dana nema haosa, a ova vrsta smirenosti vodi do pametnog donošenja odluka, posebno kada je u pitanju novac.

Jedan dobar potez vodi do finansijskog izbora koji, na duge staze, postaje nezaboravan trenutak u našim životima. Zato što smo bili dovoljno pametni da obratimo pažnju, sada možemo reći da smo finansijski sigurni.

Bik



Kada stvari počnu da dolaze na svoje mesto za vas, osećate se kao da vam se san ostvario. Nekako ste znali da će se to desiti, ali na današnji dan, teče kao magija, i toliko ste zahvalni na svemu tome.

Novac vam nikada nije bio problem, a to je uglavnom zato što verujete da vas nikakve prepreke ne dele od njega. Zaista, tokom ovog lunarnog tranzita, to je slučaj. Kada Mesec pređe iz Device u Vagu, sve moguće prepreke nestaju, omogućavajući vam da privučete veliko bogatstvo i izobilje.

Osećate da je ono što dobijete na današnji dan ključ vašeg finansijskog uspeha u budućnosti. Znate da će ono što imate u ovom trenutku prerasti u sve više i više. Nastavite sa dobrim radom, jer se isplati.

Devica

Organizovani ste i vodite računa o svim finansijskim stvarima, Device. Držali ste se svog budžeta i izbegavali neosnovano trošenje. Upravo to vam omogućava da privučete finansijski uspeh u ponedeljak. Mesec se seli iz vašeg znaka u Vagu i sav vaš trud se sada isplaćuje.

Niste baš zadovoljni što ste u domaćinstvu onaj ko se brine o novcu. Pa ipak, čineći to, možete videti da ste zapravo uradili pravu stvar i da će se od toga uskoro desiti nešto sjajno.

Dobijate dobre vesti tokom ovog lunarnog tranzita. Čini se da je broj na vašem bankovnom računu upravo porastao. Iako ste očekivali mali podsticaj, to je više novca nego što ste očekivali.

Jarac

Stvari se poklapaju u ovom trenutku. Jarčevi se osećaju izuzetno pozitivno u vezi sa ishodom.

U ponedeljak, univerzum vam daje finansijski podsticaj i ne biste mogli biti zahvalniji. Znate tačno šta da radite sa tim, jer ste veoma pametni kada su u pitanju novac i finansije.

Osećate se samopouzdanije posle ovog dana, jer je jasno da vam je osećaj za novac savršen. Znate kako da upravljate svojim finansijskim poslovima i dajete primer drugima. Kada Mesec pređe iz Device u Vagu, finansijski uspeh je vaš i zaslužujete sve to, piše Your Tango.