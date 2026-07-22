Novoobjavljeni satelitski snimci vazduhoplovne baze Muvafak al-Salti u Jordanu pokrenuli su novu raspravu o razmerama iranskog raketnog napada na ovaj američki vojni objekat.

Prema analizi obaveštajne grupe otvorenog koda EGYOSINT, šteta na bazi mogla bi biti znatno veća nego što su pokazivale prve procene neposredno nakon napada.

Tvrde da je pogođeno više ključnih objekata

Kako navodi portal Military Watch, satelitski snimci ukazuju da je uništen veći broj ojačanih hangara za avione, kao i objekata koji su, prema navodima analitičara, korišćeni za smeštaj američkih bespilotnih letelica MQ-9 Reaper.

U analizi se navodi da su uništena najmanje tri do četiri zaštićena skloništa za letelice.

Na fotografijama se, kako tvrde autori analize, vide i dva drona MQ-9 parkirana ispred hangara koja su, prema njihovoj proceni, pretrpela direktna oštećenja tokom napada.

Baza ima veliki strateški značaj

Vazduhoplovna baza Muvafak al-Salti predstavlja jedan od važnijih američkih vojnih objekata na Bliskom istoku.

Američke snage koriste ovu bazu za izvođenje operacija u regionu, a njen položaj u Jordanu smatra se povoljnijim zbog veće udaljenosti od Irana u odnosu na pojedine američke baze u Persijskom zalivu.

Analitičari navode da novi snimci otvaraju pitanje ranjivosti američkih vojnih objekata raspoređenih širom regiona.

Istovremeno, američke vlasti za sada nisu zvanično potvrdile procene o razmerama štete koje iznose EGYOSINT i Military Watch.

Izvor: Military Watch / EGYOSINT