On je ponovo pozvao na dijalog i poručio da protesti, prema njegovim rečima, okupljaju sve manje ljudi.

„Bio sam spreman da čestitam našim političkim protivnicima i da kažem da sam oduševljen kako je prošao dan. Uz sitnije provokacije, uz sitnije napade na ljude u Pionirskom parku, sve je bilo dobro dok se taj skup nije završio.

Onda je, naravno, postalo očigledno da su taj napad i ti incidenti bili pripremani, unapred osmišljeni, kao i uvek, i da su nasilje njihova suština i njihova priroda.

Ja bih još jedanput zamolio da pokušaju da budu odgovorni, da pokušaju da budu ozbiljni i da se ponašaju onako kako se mi ponašamo. Kamere i novinari N1 sve vreme su bili pored Pionirskog parka, niko im ružnu reč nije rekao. Niko ih nije popreko pogledao.

Zato su novinari Informera napadani na najbrutalniji mogući način, i gospođa Lazić i gospodin Savić. I to govori o razlici u pristojnosti, ali i u planovima, programima i u tome ko kako vidi Srbiju.

Ja još jedanput pozivam na dijalog. Pozivam ih na dijalog, to je dobro za njih, to je dobro za sve nas. Ovako će na svakom skupu imati sve manje ljudi. Juče su imali manje nego 28. juna, 28. juna manje nego 15. marta. I svaki put će imati sve manje ljudi.”