Komentarišući navode Blumberga da se Srbija približava „crvenoj liniji” sa Evropskom unijom zbog odnosa sa Kinom, Vučić je rekao da Srbija vodi računa isključivo o svojim interesima i da neće dozvoliti da joj drugi određuju sa kim sme da razgovara.

„Ne znam, nisu imali pametnija posla. Koji put to čitam, slušam, na grbušiće, a samo što nisu. Na grbušiće, a možda i neće. Blizu su, a tako daleko. I to već čitam 10-12 godina po svakom pitanju.

Mi imamo svoje interese, bavimo se svojom zemljom. Imaću veoma važan sastanak sa predstavnicima Evropske unije u kratkom vremenskom periodu.

Prvo mi je bilo zabranjeno da tražim razgovore i da tražim dijalog sa Ruskom Federacijom. Zamalo da mi zabrane da tražim dijalog i sa ljudima u našoj zemlji, iako sam to od početka tražio i insistirao na tome. Sad još da mi zabrane i sa Kinom, pa najbolje da mi naprave spisak, listu želja i sa kim smemo, a sa kim ne smemo da se sastajemo.

A šta će nam onda uopšte predsednik? Šta će nam vlada? Šta će nam bilo ko i bilo šta? Neka upravlja neko mejlom i faksom iz bilo kog centra moći i to je to.

Ali Srbija je samostalna, suverena i nezavisna država i nastaviće da se ponaša u skladu sa svojim interesima.”





