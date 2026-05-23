Predsednik Rusije Vladimir Putin naložio je ruskom Ministarstvu odbrane da pripremi predloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na koledž i studentski dom u Luganskoj oblasti. Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u saopštenju je istakao da je cilj tog napada bio jedan od štabova ruske specijalne jedinice "Rubikon", a ne civilni objekti.

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je sa članovima Saveta bezbednosti te zemlje o napadu ukrajinskih snaga na studentski dom u Luganskoj oblasti.

Putin je naložio je ruskom Ministarstvu odbrane da pripremi predloge za odgovor.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da kijevski režim mora da bude kažnjen zbog napada.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su napadi bili usmereni na vojnu infrastrukturu i jedan od štabova ruske specijalne jedinice "Rubikon", a ne na civilne objekte.

Andrij Sibiga, ukrajinski ministar spoljnih poslova, izjavio je da se pregovori Ukrajine i Rusije, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, postepeno iscrpljuju, navodeći da bi angažovanje Evrope moglo da unese novu dinamiku u taj proces.

Ukrajina ponovo gađa rusku naftnu infrastrukturu

Ukrajinski dronovi su pogodili naftni objekat u blizini Novorosijska u Rusiji, izazvavši veliki požar na terminalu Grušovaja.

Ukrajina pokrenula veliki napad

Ukrajina je pokrenula veliki napad dronova na ruski lučki grad Novorosijsk na Crnom moru.

Pogođeni su i naftni terminal i luka grada.





