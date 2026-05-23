U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Ibarskoj magistrali, na delu puta između Ripnja i Rušnja u smeru ka Beogradu, život je izgubio dvadesetjednogodišnji mladić, dok je još jedan mladić zadobio teške telesne povrede.

Podsetimo, u sudaru koji se dogodio oko 5 časova učestvovali su teretno vozilo marke "mercedes sprinter", kojim je upravljao M. B. (39), i putnički automobil marke "alfa", za čijim volanom je bio M. N. (22).

Od siline udarca, u saobraćajnoj nesreći, na licu mesta je preminuo putnik iz automobila, F. I. (21). Vozač "alfe" M. N. prevezen je sa teškim povredama vozilom Hitne pomoći u Urgentni centar, dok je treći mladić iz istog vozila, L. N. (22), nakon pregleda lekara ostao na mestu nesreće. Vozač teretnog vozila prošao je bez povreda.

Saobraćaj je na ovoj deonici obustavljen u oba smera, a policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznati tačni uzroci ove tragedije.

