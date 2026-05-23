Američke obaveštajne službe objavile su novu seriju poverljivih dokumenata o neidentifikovanim anomalnim pojavama, a među detaljima koji su izazvali najveći šok nalazi se podatak da je čak 13 lovaca američkog ratnog vazduhoplovstva hitno podignuto radi presretanja misterioznog objekta na nebu.

Kako prenosi Newsweek, dokumenta potiču iz arhiva američke NSA i objavljena su nakon zahteva podnetih po Zakonu o slobodi informacija.

Prema navodima organizacije Disclosure Foundation, koja proučava UAP fenomene i NLO pojave, javnosti je sada dostupno više od 300 stranica obaveštajnih izveštaja povezanih sa misterioznim objektima i neobičnim događajima registrovanim tokom prethodnih decenija.

Dokumenta su, prema pisanju američkih medija, postala dostupna nakon odluka administracije Donald Trump o otvaranju pojedinih arhiva.

Jedan od najintrigantnijih izveštaja opisuje objekat u obliku zvezde za koji je svedok tvrdio da „nije mogao biti avion“. U dokumentu se navodi da se objekat kretao ogromnom brzinom vertikalno na velikoj visini i da se neprekidno rotirao.

Svedoci su naveli da je emitovao belo svetlo sa blagom plavičastom nijansom, dok su pojedini detalji ostali vidljivi uprkos delimično redigovanim fajlovima NSA.

U drugom izveštaju pominje se objekat sa dva žuta svetla koji je primećen na maloj visini. Navodi se da je potpuno nečujno menjao pravac kretanja sa severa prema zapadu, što je dodatno privuklo pažnju istraživača anomalnih pojava.

Posebnu buru izazvao je dokument označen kao „TOP SECRET UMBRA“. U njemu se opisuje „sferični ili diskoliki“ objekat koji je bio sjajniji od Sunca i približno upola manji od prečnika Meseca.

Još jedan zapis govori o misterioznoj pojavi sa „svetlećim zračenjem dužine 22 metra“ koje se spiralno širilo iz tamnog centra objekta.

Takvi detalji ponovo su otvorili pitanje šta su američke službe zaista registrovale tokom prethodnih decenija i koliko podataka o NLO pojavama još uvek nije objavljeno javnosti.

Američko Ministarstvo odbrane ranije tokom maja objavilo je više od 160 dodatnih fajlova koji sadrže prijave viđenja nepoznatih objekata na nebu, uključujući i dokumenta povezana sa misijama programa Apollo 11 Moon Landing.

Jedan od objavljenih fajlova odnosi se na izveštaj posade misije Apolo 11, prve misije koja je 1969. godine spustila ljude na Mesec. U drugim transkriptima astronauti opisuju neobjašnjiva svetla, čestice i bljeskove primećene tokom leta ka Mesecu.

U dokumentaciji se nalazi i izveštaj FBI iz 1957. godine zasnovan na razgovoru sa Vladislavom Krasuskim, koji je tvrdio da je još 1944. godine u blizini nemačkog vojnog objekta video veliki okrugli objekat koji se vertikalno uzdizao.

Dodatnu pažnju izazvao je i snimak iz juna 2024. godine koji je zabeležilo Severno komandovanje američke vojske. Na njemu se vidi objekat sa vertikalnom šipkom ili strukturom pričvršćenom za donji deo.

U opisu videa navodi se da je misteriozna forma podsećala na obrnutu suzu sa izduženom vertikalnom masom ispod glavnog dela objekta, dok je tokom celog snimka ostajala u centru senzorskog prikaza.

Tema je dodatno eksplodirala nakon što je The New York Post ranije objavio tvrdnje anonimnog izvora prema kojima su u navodno srušenim NLO objektima pronađeni predstavnici četiri vanzemaljske vrste.

Te tvrdnje nikada nisu zvanično potvrđene, ali i dalje izazivaju ogromno interesovanje javnosti, istraživača i ljubitelja teorija o vanzemaljskim civilizacijama.