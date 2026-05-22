Obišli su i Farmaceutsku grupu provincije Guandong, gde su mogli da vide snažan spoj tradicionalne kineske medicine i najsavremenijih tehnoloških dostignuća. Kvalitet njihovih proizvoda je na izuzetno visokom nivou, a činjenica da se ova kompanija nalazi među 500 najvećih u svetu govori o snazi njihove vizije, rada i posvećenosti. Posebno je važno što neprestano ulažu u inovacije, znanje i razvoj, kako bi nastavili da napreduju. Želimo im mnogo uspeha na tom putu, rekao je predsednik Vučević.

Predsednik SNS naglasio je da NR Kina svoja znanja i dostignuća u oblasti medicine deli sa čitavim svetom za dobrobit čovečanstva i nikada nije bila sebična. Srbija to dobro pamti, jer nam je pomoć Narodne Republike Kine tokom pandemije kovida mnogo značila. Podrška koju je Kina tada pružila našoj zemlji duboko je ukorenjena u našem trajnom čeličnom prijateljstvu. Vi ste, kao čelični prijatelji, u najtežim trenucima podelili sa nama ono što je bilo najvrednije - znanje, pomoć i brigu za zdravlje ljudi, jer je pitanje zdravstva uvek najvažnije, istakao je predsednik Srpske napredne stranke.

Spremni smo za saradnju sa Farmaceutskom grupom provincije Guandong i u oblasti nuklearne medicine, kao i za svaku vrstu povezivanja sa srpskim institucijama. Naša zajednica za zajedničku budućnost mora da obuhvati i oblast medicine, jer je medicina oslonjena na nauku, nauka na obrazovanje, a sve zajedno predstavlja deo šire bezbednosne i ekonomske snage jedne uspešne i snažne države, zaključio je Miloš Vučević.