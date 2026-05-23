Prema pisanju portala Euractiv, vlada Petera Mađara ponovo je uvela ograničenja na uvoz određenih ukrajinskih proizvoda, vraćajući mere koje su prvobitno bile uvedene za vreme Viktora Orbana.

Zabrana je bila ukinuta nakon promene vlasti, ali su mađarske vlasti kasnije saopštile da je njeno uklanjanje predstavljalo „zakonodavnu grešku“.

Nova ograničenja odnose se na uvoz mesa, jaja, žitarica, brašna, kukuruza, proizvoda od suncokreta, kao i ulja od uljane repice.

Mađarska vlada tvrdi da su ove mere neophodne kako bi se zaštitili domaći poljoprivrednici od povećanog uvoza iz Ukrajine.

Istovremeno, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da su u toku pripreme za sastanak ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i Petera Mađara.

Prema njegovim rečima, na sastanku bi trebalo da se razgovara o bilateralnim odnosima dve zemlje, ali i o „osetljivim pitanjima“, među kojima su i prava mađarske manjine u Ukrajini.





Nova vlast u Mađarskoj priprema ustavne promene koje bi mogle trajno da zatvore vrata povratku Viktor Orban na mesto premijera, a politička scena u Budimpešti već bruji o potezu koji bi mogao potpuno da promeni budućnost zemlje.

Prema dokumentu T/51, koji su potpisali bivši kandidat za ministra pravde Marton Meletei-Barna i predsednik parlamentarnog Odbora za pravosuđe i ustavna pitanja Ištvan Hantosi, nova vlada partije Tisa planira da sprovede jedno od ključnih predizbornih obećanja — ograničenje mandata premijera na ukupno osam godina.

U predlogu izmene Ustava Mađarske navodi se da premijer više neće moći da bude osoba koja je ukupno, uključujući i prekide, već obavljala funkciju predsednika vlade najmanje osam godina.

Posebno je značajno što se u obračun tog perioda uračunavaju svi mandati nakon 2. maja 1990. godine, što praktično znači da Viktor Orban više nikada ne bi mogao da se kandiduje za premijera.

Istovremeno, nova pravila odnosila bi se i na aktuelnog premijera Péter Magyar, koji bi prema ovom modelu mogao da ostane na funkciji najduže do 2034. godine, ukoliko njegova partija pobedi i na izborima 2030.

Predlog predviđa i dodatne ustavne promene ukoliko najviši državni funkcioneri, uključujući predsednika Republike Tamás Sulyok, ne podnesu ostavke do 31. maja 2026. godine.