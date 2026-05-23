Na digitalno obrađenoj slici vidi se Trampovo lice, postavljeno uveličano iznad grenlandskog grada, dok se rukom naslanja na planinski masiv, a prizor je propraćen rečima "Zdravo, Grenlande".

Objava američkog predsednika usledila je samo dan nakon što se nekoliko stotina Grenlanđana okupilo ispred novog američkog konzulata u glavnom gradu, Nuku, kako bi protestovali protiv želje američkog predsednika da SAD preuzme kontrolu nad ostrvom zbog nacionalne bezbednosti.

Demonstranti su prošetali centrom grada skandirajući "Grenland za Grenlanđane", pre nego što su u tišini stajali okrenuti leđima konzulatu.

Novi konzultat, koji građani zovu "Trampov toranj", otvoren je u centru Nuka, a ambasador SAD u Danskoj Kenet Haueri obeležio je otvaranje dipomatske misije.

Premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen odbio je da prisustvuje, kao i ministri grenlandske vlade.

Tramp je više puta pominjao strateški značaj Grenlanda za nacionalnu bezbednost SAD, u svojim pozivima na sticanje autonomne danske teritorije.

Radna grupa za Grenland pokušava da reši spor, a Vašington traži veće vojno prisustvo, ali sporazum još nije postignut.

BONUS VIDEO