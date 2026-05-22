Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da od predstojeće posete Kini očekuje ogromne rezultate za Srbiju, milijarde evra novih investicija i potpisivanje desetina sporazuma koji bi mogli da promene privrednu sliku zemlje u narednim godinama.

Govoreći za RTS, Vučić je rekao da očekuje izuzetno važnu posetu Narodnoj Republici Kini, kao i mogućnost da mu kineski predsednik Xi Jinping uruči najviše kinesko odlikovanje.

- Ja očekujem u Narodnoj Republici Kini da imamo jednu izuzetnu posetu. Čak sam saznao da postoji mogućnost da dobijem i najviši orden od predsednika Sija. To bi za mene lično bila neverovatna čast i bio bih najponosniji predsednik na svetu ukoliko bude istina. Ali mnogo važnije od svega toga jesu rezultati koje donosimo građanima - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da su već dogovorene investicije vredne oko milijardu evra, koje će biti potvrđene tokom posete Kini kroz ugovore sa kineskim kompanijama.

- Već smo dogovorili milijardu u investicijama i ja ću to tamo da potpisujem sa kineskim kompanijama, zajedno sa ministrima. Potpisaćemo dve velike zajedničke izjave, predsednik Si i ja. Potpisaćemo najmanje još 33 sporazuma i još dogovora i ugovora kojih neće biti manje od još 30 - naveo je Vučić.

On je ocenio da će predstojeći dogovori doneti ubrzani razvoj, novu industrijalizaciju i modernizaciju Srbije, ali i otvoriti vrata visokim tehnologijama i projektima budućnosti.

Prema njegovim rečima, sa kineskim partnerima razgovaraće se i o tome da Srbija postane lokacija za razvoj i proizvodnju čipova, kao i o projektima vezanim za robotiku i humanoidne robote.

- Takođe ćemo razgovarati o robotima. Verujem da ćemo otvoriti fabriku za proizvodnju humanoidnih robota i pasa robota, robodogova, već krajem juna ili u prvoj ili drugoj nedelji jula - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije naglasio je da Kina ubrzano postaje vodeća sila sveta i podsetio na kineske investicije koje su, kako kaže, već promenile ekonomsku sliku pojedinih gradova u Srbiji.

- Milijardu i dvesta miliona smo bili u gubicima, našli smo rešenje i danas je Bor treći grad po platama u Srbiji. Železara Smederevo isto tako, uspeli smo da je spasemo. Linglong, sećate se kampanje protiv te kompanije, od Krika i ostalih... Ljudi će da žive sve bolje, to su velike stvari za građane Srbije - poručio je Vučić.

Da poseta predsednika Srbije Kini izaziva ogromno interesovanje pokazuje i činjenica da je o tome pisao i kineski portal China Daily, jedan od najvažnijih kineskih medija na engleskom jeziku.

Posebnu pažnju privlači i podatak da su pre Vučića Kinu posetili predsednik SAD Donald Trump i predsednik Rusije Vladimir Putin, što dodatno govori o geopolitičkom značaju susreta u Pekingu.