Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izazvala je pravi politički haos u Briselu nakon što je Kinu uporedila sa bolešću i poručila da bi Evropi mogla biti potrebna „hemoterapija“ kako bi spasila sopstvenu ekonomiju.

Njene reči izazvale su toliko burne reakcije da je čak i Evropska komisija javno saopštila da se ograđuje od takvih izjava.

Kalasova je tokom konferencije u Estoniji govorila o odnosima Evrope i Kine, navodeći da EU „dobro razume dijagnozu bolesti“, ali da još nema pravi lek za problem zavisnosti od kineske ekonomije.

Dodala je da bi Brisel mogao da pribegne „hemoterapiji“ kako bi zaštitio evropsku privredu.

Izjava je izazvala pravi šok među evropskim zvaničnicima.

Portparolka Evropske komisije Paula Pinjo veoma brzo je reagovala i jasno poručila:

- To nije stav Evropske komisije

Brisel je praktično odmah počeo da se distancira od svoje šefice diplomatije, što je izazvalo dodatne spekulacije o ozbiljnim podelama unutar vrha Evropske unije.

Jedan evropski zvaničnik upoznat sa reakcijama u Briselu izjavio je za Politiko da su odnosi između Kaje Kalas i Ursule fon der Lajen „ledeni“.

- To ne govorite ako ste diplomata. Postoje reči kojima šaljete poruku, ali ne nazivate države bolešću - rekao je evropski zvaničnik

Prema istim navodima, čak pet nacionalnih vlada žalilo se Briselu zbog retorike Kaje Kalas, strahujući da bi ovakve izjave dodatno mogle da pogoršaju odnose sa Pekingom.

Poseban problem za EU predstavlja činjenica da Evropa istovremeno vodi ekonomske sukobe na više frontova.

Dok Brisel pokušava da smanji zavisnost od Kine, evropska ekonomija već trpi posledice prekida jeftine energije iz Rusije, slabljenja industrije i sve veće konkurencije iz SAD i Azije.

Zbog toga su mnogi u EU izjavu Kaje Kalas doživeli ne kao diplomatsku poruku, već kao potencijalno opasnu provokaciju prema drugoj najvećoj ekonomiji sveta.

Njeni saveznici tvrde da je samo želela da upozori na trgovinski disbalans između Evrope i Kine.

- Kineski trgovinski model uništava evropsku proizvodnju i dovodi do gubitka radnih mesta - tvrdi jedan evropski zvaničnik blizak Kalasovoj

Ipak, čak i među političarima koji dele njen tvrđi stav prema Pekingu raste nelagoda zbog načina na koji govori.

Jer, kako priznaju i pojedini evropski diplomati, države se u međunarodnim odnosima obično ne opisuju kao „kancer“ kome je potrebna hemoterapija.

Posebno kada je reč o zemlji od koje evropska ekonomija i dalje snažno zavisi.