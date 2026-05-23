​Ana Mlinarić, reporterka RTL-a, izvestila je o jačanju Vojske Srbije sledeće:

"Pa prema podacima, Srbija se najviše naoružava od svih zemalja Zapadnog Balkana i 2024., i 2025. u rangu do 2,8 milijardi evra po nekim procenama. To je, na primer, šest puta više od Albanije, koja je takođe članica NATO-a. Srbija prednjači i po uvozu oružja. Ako se pita vojne stručnjake u Srbiji, onda Aleksandar Vučić, srpski predsednik, kupovinom oružja kupuje podršku zemalja iz kojih oružje nabavlja, jer Srbija kupuje od kineskog, francuskog oružja, na primer Rafale koje je kupila i Hrvatska, kupuje od Rusije, ali i Izraela. Jedna od poslednjih akvizicija – kineska hipersonična raketa, prva takva u Europi, zbog koje je hrvatski premijer Andrej Plenković pisao i glavnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu!"

A tokom gostovanja na hrvatskom RTL-u, Brnabić je poručila da Srbija ne vidi neposrednu opasnost u regionu, ali je kritikovala saradnju Hrvatske sa Prištinom, navodeći da je u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN.

"Svi su se naoružavaju pa se i Srbija naoružava. Srbija se naoružava zato što je vojno neutralna zemlja. Mi nismo deo nikakvog pakta, mi nismo deo NATO pakta, mi smo vojno neutralna zemlja, želimo da ostanemo vojno neutralna zemlja. Ako neko ima smisla da se naoružava, u principu to je odbrambeno naoružavanje, onda je to svakako Srbija kao vojno neutralna zemlja. Veće je pitanje zašto se Hrvatska toliko naoružava kao zemlja koja je deo NATO pakta", istakla je Ana Brnabić.

Voditeljka RTL-a je dodala da se Hrvatska naoružava kao i sve druge zemlje NATO-a jer je to dogovor sa Samita u Hagu da se povećavaju davanja za odbranu.

Brnabić je zato istakla da "utoliko pre Srbija treba da se naoružava kao vojno neutralna zemlja da prati standarde koje postavljaju NATO zemlje."

Govoreći o potencijalnoj opasnosti po Srbiju iz zemlja regiona Brnabić navodi sledeće:

"Pa nadam se da nema opasnosti u neposrednom okruženju, iako mi apsolutno nije jasno zbog čega vojni sporazum između Zagreba, Prištine i Tirane. Ne smatram da je to nešto što ide u prilog dobrosusedskim odnosima, na kraju krajeva i protiv je rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Takozvana Republika Kosovo koju mi svakako ne priznajemo ni po toj rezoluciji ni nikako drugačije, ni po Kumanovskom sporazumu, ne sme da ima svoje snage bezbednosti. Ne smatram da je korektno od Hrvatske da pomaže da se krše rezolucije Ujedinjenih nacija i da se krše takvi sporazumi i ne vidim čemu to. Ali dobro, ni dan danas mi još nismo dobili odgovor zbog čega taj sporazum između Zagreba, Tirane i Prištine."