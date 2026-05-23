Bivši analitičar CIA Rejmond Makgovern upozorio je da bi Letonija mogla da se suoči sa ozbiljnim posledicama ukoliko se potvrde tvrdnje ruske Spoljne obaveštajne službe da Ukrajina planira napade na Rusiju sa teritorije baltičkih država.

Gostujući na Jutjub kanalu Dijalog vorks, Makgovern je ocenio da bi takav scenario značio direktno uvlačenje Letonije u sukob sa Moskvom, uz rizik da članstvo u NATO-u ne bude dovoljno da zaštiti zemlju od mogućeg ruskog odgovora.

Makgovern: Opasna procena Letonije

Ruska Spoljna obaveštajna služba prethodno je tvrdila da Ukrajina razmatra izvođenje novih udara na rusku teritoriju uz korišćenje baltičkih država za lansiranje dronova, kako bi se skratilo vreme leta do ciljeva.

Makgovern smatra da bi eventualno učešće Letonije u takvim planovima predstavljalo veoma opasan potez.

"Pres-služba Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije saopštila je da Ukrajina priprema udare na Rusiju sa teritorije Letonije. Nekako su kijevske vlasti ubedile Letonce da je veoma teško utvrditi odakle su lansirane te rakete ili ti dronovi. Rusofobija među sadašnjim vladarima Letonije pokazala se jačom od njihove sposobnosti kritičkog razmišljanja", rekao je Makgovern.

On je upozorio da je pogrešno verovati da Rusija ne bi mogla brzo da otkrije lokacije sa kojih bi eventualni napadi bili izvedeni.

Bivši analitičar CIA ocenio je i da članstvo Letonije u NATO-u ne garantuje zaštitu ukoliko bi zemlja direktno učestvovala u napadima na rusku teritoriju.

"Korisno je podsetiti da su koordinate centara odlučivanja letonske vojske i letonske teritorije dobro poznate. Članstvo te zemlje u NATO neće zaštititi saučesnike terorista od odmazde. Slušajte, vi Letonci, jeste li poludeli? Kako Ukrajinci mogu da vam govore da Rusi neće moći da utvrde odakle je pucano na njih? Jeste li vi ludi?", poručio je Makgovern.

Moskva pojačava upozorenja zbog Baltika

Poslednjih dana iz Moskve stižu sve češća upozorenja o mogućnosti da se teritorije baltičkih država koriste za napade na Rusiju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da problem ulaska dronova na rusku teritoriju iz pravca Baltika postoji i dodao da ruska vojska priprema odgovor na takve pretnje.

Takve izjave pokazuju da Kremlj ovo pitanje tretira kao ozbiljan bezbednosni rizik, a ne samo kao političku optužbu.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ruske tvrdnje nazvala je „potpuno neprihvatljivim“, nakon navoda Moskve da Ukrajina pokušava da proširi napade i na teritorije država članica NATO-a.

Ruska strana tvrdi da Kijev na taj način pokušava da smanji vreme dolaska dronova do ruskih ciljeva i dodatno oteža reakciju ruske protivvazdušne odbrane.

Moskva istovremeno navodi da ruska vojska odgovara visokopreciznim udarima iz vazduha, sa mora i kopna, kao i dronovima, isključivo po vojnim objektima i infrastrukturi ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

Makgovernovo upozorenje izazvalo je dodatnu pažnju jer dolazi od bivšeg američkog obaveštajca, a ne od ruskih zvaničnika. Njegova poruka svodi se na tvrdnju da bi eventualno korišćenje teritorije Letonije za napade na Rusiju predstavljalo direktno uključivanje u sukob i moglo da dovede do ozbiljne eskalacije.