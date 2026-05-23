Ne možemo sa sigurnošću da kažemo da smo došli do tačke u kojoj je "sporazum sa SAD blizu", a razgovori o visoko obogaćenom uranijumu u sadašnjoj fazi "ne bi dali rezultate", saopštio je sinoć portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

On je u razgovoru za iranske medije izjavio da "diplomatija zahteva vreme'' i da ''strane koriste svaku priliku da iznesu svoje stavove".

Bagei je naveo i da su pregovori usmereni na "okončanje rata", a da stavovi vezani za "nuklearno pitanje" neće biti detaljno razmatrana u ovoj fazi, prenosi Irna.

"Pitanje okončanja rata na svim frontovima, uključujući i Liban, veoma je važno pitanje. Takođe, situacija u Ormuskom moreuzu i pitanje američkog napada na brodove, koje su sami nazvali pomorskom blokadom Irana, moraju se ispitati. To su važna pitanja o kojima se još uvek raspravlja", naveo je iranski diplomata.

Iranske vlasti su uverene da razgovori o visoko obogaćenom uranijumu u sadašnjoj fazi indirektnih pregovora sa SAD neće dati rezultate, izjavio je Bagei.

„Što se tiče visoko obogaćenog uranijuma u ​​Iranu, veoma jasno smo izneli svoj stav. U ovoj fazi, ako želimo da razgovaramo o ovim pitanjima, generalno nećemo postići rezultat“, naglasio je portparol iranskog ministarstva.

Ranije su iranski mediji izvestili da je načelnik pakistanske vojske Asim Munir stigao u Teheran u okviru posredničke misije između Irana i SAD.

Bagei je napomenuo da je u Iranu i katarska delegacija, koja razgovara sa ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, ali da Pakistan ostaje glavni posrednik, navodi Irna.