Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi do kraja nedelje moglo da bude poznato da li su Sjedinjene Američke Države spremne da nastave ulogu posrednika u pregovorima između Ukrajine i Rusije.

U video obraćanju, Zelenski je rekao da je Kijev poslednjih dana razgovarao sa evropskim partnerima, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Nemačku, u okviru formata E3.

"Razgovarali smo sa našim evropskim prijateljima, Britanijom, Francuskom, Nemačkom, formatom E3. Do kraja nedelje može biti novih podataka o spremnosti Amerikanaca. I, naravno, mnogo toga zavisi od razvoja situacije sa Iranom. Amerika je fokusirana na ovo. Činimo sve da intenziviramo našu diplomatiju bliže kraju rata. To je naš prvi prioritet, očigledno", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je naglasio da Ukrajina insistira da Evropa bude uključena u pregovarački proces i poručio da će evropski stav imati važnu ulogu u eventualnim budućim dogovorima.

"Pitanje je kako ćemo tačno zajedno dovesti situaciju do mira koji će biti pouzdan, koji će biti dostojanstven. Moramo sada da učinimo sve da intenziviramo diplomatiju. Očekujem i odgovor američke strane, o mogućim formatima i rasporedu sastanaka", naglasio je Zelenski.

Istovremeno, američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je tokom sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj da su pregovori o okončanju rata trenutno zaustavljeni zbog nedostatka napretka.

Rubio je dodao da su SAD spremne da se ponovo uključe u pregovore ukoliko se pojavi realna mogućnost za postizanje rezultata.