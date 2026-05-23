Češki predsednik Petr Pavel pozvao je NATO da „pokaže zube“ kao odgovor na ponovljene testove odlučnosti alijanse na njenom istočnom krilu, predlažući niz opcija koje uključuju obaranje aviona koji krše vazdušni prostor, isključivanje interneta i isključenje ruskih banaka iz globalnih finansijskih sistema.



U intervjuu za Gardijan u Pragu, Pavel je zatražio „dovoljno odlučne, potencijalno čak i asimetrične“ odgovore kako bi se suprotstavio provokativnom ponašanju Moskve, upozoravajući da bi Kremlj u suprotnom mogao da pojača svoje akcije.



Kao penzionisani general i bivši predsednik Vojnog komiteta NATO-a, šezdesetčetvorogodišnji Pavel ima iskustvo u odbrani koje je retko među evropskim liderima.

Njegovo dugogodišnje iskustvo u razgovorima sa Moskvom u suspendovanom Savetu NATO-Rusija učinilo ga je uticajnim glasom o budućnosti alijanse i pretnjama sa kojima se suočava. Izrazio je frustraciju zbog „nedostatka odlučnosti Sjedinjenih Država da nastave da vrše pritisak na Rusiju“, iako se uzdržao od direktne kritike Donalda Trampa, uprkos tome što je američki predsednik nastavio da dovodi u pitanje buduću posvećenost Vašingtona alijansi.

Na pitanje o njegovoj ranijoj izjavi češkim medijima, kada je rekao da je „Tramp učinio više da potkopa kredibilitet NATO-a u poslednjih nekoliko nedelja nego što je Vladimir Putin uspeo u mnogim godinama“, Pavel je odgovorio da ne misli da će „bilo kakva direktna kritika Sjedinjenih Država u ovom trenutku pomoći“.

Rusija razume samo jezik sile

Pavel se umesto toga fokusirao na potrebu da se ohrabre članice NATO-a da zauzmu čvrst stav prema Rusiji. On je napomenuo da je nakon nezakonite aneksije Krima 2014. godine Moskva naučila kako NATO funkcioniše i „razvila stil ponašanja koji dostiže gotovo prag za Član 5, ali ga uvek drži odmah ispod tog nivoa“.

Član 5. Ugovora o NATO-u navodi da se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve njih. Pavel je ispričao kako su se ruski vojni lideri ponekad smejali paralizi alijanse u donošenju odluka.

"Kada sam ih pitao zašto sprovode ove provokativne akcije u vazduhu, bliske susrete ili lete iznad ratnih brodova u Crnom ili Baltičkom moru, njihov odgovor je bio 'zato što možemo'. Upravo takvo ponašanje smo dozvolili", rekao je on.

Ove nedelje, borbeni avion NATO-a oborio je dron iznad Estonije, a slični incidenti su poremetili svakodnevni život u Letoniji i Litvaniji. U većini slučajeva, veruje se da su dronovi pripadali ukrajinskim jedinicama koje su ciljale Rusiju, a koje su elektronskim ratovanjem ometane i preusmerene ka teritoriji NATO-a.

Rusija, s druge strane, optužuje baltičke države da sarađuju sa Ukrajinom u pokretanju napada dronovima sa njihovih teritorija što one žestoko poriču.

Upozorio je da NATO rizikuje podelu i nemogućnost delovanja ako neki evropski lideri „uvek preferiraju diplomatsko rešenje, iako Rusi ne pokazuju spremnost da to učine“.

„Rusija, nažalost, ne razume lep jezik. Uglavnom razumeju jezik moći, idealno praćen akcijom... Ako se povrede vazdušnog prostora NATO-a nastave, morali bismo da donesemo odluku da oborimo bespilotnu ili pilotiranu letelicu“, naglasio je on.

Kurir.rs/Gardijan