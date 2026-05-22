On je poručio da Rusija ne može da se ograniči samo na izjave, prenosi agencija RIA Novosti.

Putin je ocenio da je reč o terorističkom napadu i ukazao da je izveden noću, dok su učenici spavali.

Prema njegovim rečima, u napadu je poginulo šest osoba, dok je više desetina ranjeno.

Takođe je naveo da se, prema izveštajima koje je dobio od rukovodstva samoproglašene LNR, Ministarstva odbrane i FSB-a, 15 osoba vodi kao nestalo.

Predsednik Rusije je naglasio da napad ukrajinskih snaga na internat škole u Starobeljsku u samoproglašenoj LNR nije bio slučajan, da je izveden u tri talasa, sa 16 bespilotnih letelica, koje su gađale isto mesto.

Takođe je rekao i da u blizini internata nije bilo vojnih objekata, objekata specijalnih službi, niti srodnih struktura.

On je odbacio tvrdnje da je pogodak mogao biti posledica dejstva ruske protivvazdušne odbrane ili sistema za radio-elektronsku borbu.

Putin je poručio da je reč o direktnom napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na civilni objekat.

Putin je ocenio da su Kijevu takvi napadi potrebni kako bi skrenuo pažnju sa situacije na frontu i kasnije prebacio odgovornost za posledice na Rusiju.

Takođe je kazao da ovaj napad predstavlja ispoljavanje neonacizma i potvrđuje teroristički karakter kijevskog režima.

On je pozvao ukrajinske vojnike da ne izvršavaju, kako je naveo, zločinačka naređenja kijevskog režima jer, u suprotnom, i sami postaju saučesnici u tim zločinima.

Putin je, takođe, izjavio da dezerterstvo u ukrajinskoj vojsci dobija katastrofalne razmere i da postaje masovna pojava.

On je na sastanku sa diplomcima programa "Vreme heroja" rekao da taj napad još jednom pokazuje "sa kim Rusija ima posla i protiv čega se bori"