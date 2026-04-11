Rukovodstvo Evropske unije će pogaziti sve deklarisane vrednosti u težnji ka ostvarenju svog cilja da nanese strateški poraz Rusiji, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Oni su spremni na sve, uključujući i gaženje sopstvenih nekada deklarisanih, a sada dokazano lažnih, vrednosti i ideala, zarad utopijskog cilja - strateškog poraza Rusije", rekao je Lavrov u izjavi na internet stranici ruskog Ministarstva spoljnih poslova, prenosi RIA novosti.

Lavrov je kazao i da se sukob u Ukrajini ne može rešiti bez bezbednosnih garancija za Rusiju, ali da EU govori samo o garancijama za Ukrajinu.

"Evropska unija, tražeći mesto za pregovaračkim stolom, govorila je o potrebi pružanja čvrstih bezbednosnih garancija Ukrajini kao ključnom elementu mirnog rešenja. Izostavljajući činjenicu da niko u EU nije rekao ni reč o bezbednosnim garancijama za Rusiju, bez kojih se sukob ne može rešiti", rekao je Lavrov.

