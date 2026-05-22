Prema mišljenju mnogih astrologa, dva znaka posebno se izdvajaju kada je reč o problemima u braku — Scorpio i Capricorn.

Posesivna Škorpija

Škorpija važi za znak koji sve doživljava intenzivno — emocije, ljubav, ljubomoru i potrebu za kontrolom.

Kada voli, voli potpuno i bez zadrške, ali upravo zbog toga često pokušava da kontroliše partnera i odnos. Partnerke muškaraca rođenih u ovom znaku često imaju osećaj da moraju stalno da se dokazuju i objašnjavaju svoje postupke.

Astrolozi tvrde da Škorpije veoma teško podnose izdaju i retko opraštaju, zbog čega veze sa njima umeju da budu pune tenzije i jakih emocija.

Jarac ne zna kako da pokaže emocije

Sa druge strane, jarac predstavlja potpuno drugačiji tip problematičnog partnera.

Dok je Škorpija burna i intenzivna, Jarac često deluje hladno i emotivno zatvoreno. Muškarci rođeni u ovom znaku uglavnom su fokusirani na posao, obaveze i stabilnost, pa partnerke često imaju utisak da su emocije stavljene u drugi plan.

Zbog toga mnogi za Jarčeve kažu da je sa njima teško ostvariti bliskost i toplinu u vezi.

Zašto su baš oni na lošem glasu?

Iako svaki horoskopski znak ima svoje mane i vrline, Škorpije i Jarčevi godinama imaju reputaciju najtežih muževa u Zodijaku.

Kod Škorpije problem najčešće nastaje zbog ljubomore i potrebe za kontrolom, dok se Jarcu najviše zamera emotivna distanca i stalna usmerenost na posao.

U oba slučaja partnerke često imaju osećaj da u vezi nešto nedostaje — ili sloboda ili emocije.