U ovom času snažan oblani sistem sa kišom i pljuskovima sa severoistoka Srbije premešta se preko Braničevskog okruga preko Pomoravlja ka Šumadiji i centralnoj Srbiji.

U ovim predelima već pljušti, a padaće i do kraja dana i to naročito na području Šumadije i centralne Srbije.

Potom će se ovaj padavinski sistem premeštati u severoistočnoj visinskoj struji dalje prema jugu, odnosno prema Rasinskom i Raškom okrugu.

U ostalim predelima biće suvo, tek ponegde sa pljuskovima.

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar.

Trenutne temperature kreću se od 19 stepeni na jugu do 26 na severu i istoku Srbije, u delovima Vojvodine do 27 stepeni. Beograd meri 25 stepeni.

Na području Beograda do kraja dana biće promenljuivo oblačno, suvo i vetrovito.

Slično vreme očekuje se i tokom vikenda, dok će u Vojvodini biti suvo.