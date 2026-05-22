Policija i porodica tragaju za dvanaestogodišnjom Elenom Juseinov iz Kačareva, koja je nestala tokom noći, a apel za pomoć u njenom pronalasku ubrzano se širi društvenim mrežama.

Prema rečima njene tetke, koja trenutno brine o devojčici, Elena je poslednji put viđena sinoć oko 21.30 časova.

„Poželela je meni i baki laku noć i rekla da ide da spava. Rekla je i da je spremila stvari za školu. Posle toga je više nismo videle“, ispričala je zabrinuta tetka.

Kako navodi, Elena je iz kuće otišla sa rancem, dok joj je mobilni telefon ranije bio oduzet kao kazna.

Tetka kaže da je veoma zabrinuta jer je Elena dete koje je majka napustila kada je imala šest godina i da joj je potrebna dodatna pažnja i podrška.

„Sa Elenom mora mnogo da se radi. Trudim se da je izvedem na pravi put i zato sam joj zabranila izlaske“, dodala je ona.

Elena je visoka oko 155 centimetara, mršave je građe i ima crnu kosu. U trenutku nestanka na sebi je imala crnu majicu, crne farmerke, Nike papuče i plavo-ljubičasti ranac.

Porodica apeluje na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Eleni ili su je možda videli da se odmah jave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu policiju.