Reakcija prve dame SAD Melanije Tramp na plesne pokrete Donalda Trampa tokom jednog događaja u Beloj kući izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama i postala viralna među korisnicima interneta.

Prepoznatljiv ples američkog predsednika, uz pomeranje kukova i podizanje ruku u ritmu muzike, već godinama je deo njegovih javnih nastupa i omiljen detalj među pristalicama. Međutim, Tramp je ranije i sam priznao da njegova supruga nije veliki fan njegovog plesnog stila.

Snimak koji se sada masovno deli nastao je tokom tradicionalnog Kongresnog piknika u Beloj kući, gde su Donald i Melanija Tramp ugostili članove Kongresa, članove administracije i njihove porodice.

Na videu se vidi kako Tramp opušteno igra uz muziku benda, dok Melanija stoji pored njega i posmatra reakcije. Mnogi korisnici društvenih mreža komentarisali su njen izraz lica, tvrdeći da je delovala neprijatno i da je pokušavala da ga zaustavi.

"Izgledalo je kao da mu nekoliko puta govori: ‘Prestani’, a on je samo ljutito pogledao", napisao je jedan korisnik.

Drugi su ocenili da je scena zapravo deo njihove privatne šale i da je sve izgledalo simpatično i opušteno.





Pojedini korisnici stali su i u odbranu Trampovog plesnog nastupa.

"Pustite čoveka da uživa. Njegov ples i pesma Y.M.C.A. podignu atmosferu gde god da se pojavi", glasio je jedan od komentara.

Donald Tramp je i ranije govorio o tome da Melanija ne voli kada igra uz hit „Y.M.C.A“.

"Ona mrzi kada plešem uz ono što neki zovu ‘gej nacionalnom himnom’. Kaže mi: ‘Molim te, nemoj da plešeš, to nije primereno predsedniku’. A ja joj kažem - možda nije, ali vodim u anketama za 20 odsto", rekao je Tramp kroz smeh.

Tokom istog događaja predsednik SAD pohvalio je i govorničke sposobnosti svoje supruge, priznajući da ne voli da govori posle nje jer smatra da je veoma talentovana govornica.





Ukrajina oslobodila još teritorija



Prema pisanju Blumberga, Ukrajina je povratila gotovo 400 kvadratnih kilometara teritorije nakon velikog prekida rada sistema Starlink na području pod ruskom kontrolom.

U izveštaju dostavljenom američkom Kongresu navodi se da su ruske komunikacione i operativne sposobnosti bile „privremeno, ali značajno potkopane“, što je ukrajinskim snagama omogućilo izvođenje prvih uspešnijih ofanzivnih operacija još od 2023. godine.

Kako se navodi, dodatni problem za rusku stranu predstavljala je odluka Kremlja da istovremeno ograniči i rad Telegrama, što je dodatno otežalo komunikaciju i koordinaciju na terenu.





