Robert Harvard postao je centar onlajn spekulacija nakon što se pojavio na Foks njuzu kako bi razgovarao o tekućem zastoju između SAD i Irana. Tokom segmenta, Harvard je analizirao strategiju predsednika Donalda Trampa prema Iranu, tvrdeći da Tramp koristi sankcije i regionalni pritisak dok „ima vreme na svojoj strani“ da gurne Teheran ka kapitulaciji, umesto direktnim pregovorima.

Foks njuz je opisao Harvarda kao bivšeg zamenika komandanta Centralne komande Sjedinjenih Država (CENTCOM), nudeći analizu o Iranu, regionalnim tenzijama i ekonomskom pritisku sa kojim se Teheran suočava. Harvard je takođe pomenuo unutrašnje neslaganje unutar iranskog režima i šire geopolitičke probleme, uključujući tekući hadž.

Međutim, snimci iz intervjua brzo su postali viralni iz drugog razloga. Nekoliko korisnika društvenih mreža dovelo je u pitanje Harvardov izgled pred kamerama, a neki su spekulisali da je izgledao kao da nosi masku za lice.

„Foks njuz je upravo emitovao čoveka koji nosi masku admirala Roberta Harvarda“, napisao je jedan korisnik na X. Drugi je pitao: „Da li neko zna ko je ovo i, dođavola, da li on nosi masku na Foks njuzu?“

Jedna viralna objava uporedila je reakcije sa ranijim internet diskusijama o glumcu Džimu Keriju, tvrdeći da Harvardova „situacija sa vratom/licem“ daje „potpuno iste vibracije“. Drugi korisnik je podelio uporedne slike dovodeći u pitanje promene u njegovom izgledu.

Teorija zavere opovrgnuta

Segment od 35 sekundi emitovan je 19. maja 2026. godine na Foks njuzovom programu America's Newsroom, gde je 70-godišnji Harvard, bivši zamenik komandanta Centralne komande SAD sa iskustvom u Iranu, objasnio Trampove sankcije i blokadu Ormuskog moreuza koja je vršila pritisak na Teheran.

Objave na TikToku niske rezolucije stvorile su iluzije oko njegovih bora na vratu i senki oko kragne, oponašajući prošle Bajdenove teorije o maskama, ali visokokvalitetni originali i nedavne fotografije potvrđuju da je to pravi Harvard - ćelav, plavook i čest gost Foksa u emisiji o tenzijama između SAD i Irana 2026. godine.

Jedan posmatrač ju je jednostavno nazvao „senkom izazvanom čudnim osvetljenjem“, ističući kako nepoverenje u medije pojačava optičke greške usred stvarne geopolitičke drame.



