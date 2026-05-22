Republikanci u američkom Kongresu odložili su glasanje o predlogu zakona kojim bi predsednik Donald Tramp bio primoran da povuče SAD iz rata sa Iranom, nakon što se pokazalo da nemaju dovoljno podrške za njegovo odbacivanje.

Glasanje je prvobitno bilo planirano za četvrtak popodne, neposredno pred odlazak kongresmena na pauzu povodom Dana sećanja, ali su republikanski lideri odlučili da ga pomere za jun, prenosi AP.

Demokrate i deo republikanaca traže da Kongres preuzme veću kontrolu nad odlukama o upotrebi vojne sile, pozivajući se na ustavna ovlašćenja zakonodavnog tela.

Vodeći demokrata u Odboru za spoljne poslove Predstavničkog doma Gregori Miks optužio je republikance da namerno izbegavaju glasanje.

"Imali smo glasove bez ikakve sumnje i oni su to znali. Kao rezultat toga igraju političku igru", rekao je Miks.

Sa druge strane, lider republikanaca u Predstavničkom domu Stiv Skaliz izjavio je da je odluka o odlaganju doneta kako bi i odsutni poslanici imali priliku da glasaju.

Raste pritisak na Trampa zbog rata sa Iranom

Demokrate, ali i pojedini republikanci, traže da Tramp dođe pred Kongres kako bi obrazložio dalje vojne poteze prema Iranu i eventualno zatražio zvanično odobrenje za upotrebu sile.

Oni podsećaju da prema američkom Ustavu pravo objave rata pripada Kongresu, a ne predsedniku.

Istovremeno, deo američkih zvaničnika izražava zabrinutost da bi SAD mogle biti uvučene u dugotrajan sukob bez jasne strategije.

Prema navodima Reutersa, pojedini političari strahuju da je Tramp možda „uveo zemlju u dugotrajan sukob bez iznošenja strategije“.

Bela kuća i većina republikanaca odbacuju te kritike i tvrde da predsednik postupa u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima kao vrhovni komandant američkih oružanih snaga.

Republikanci trenutno imaju većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu.

Senat je ranije ove nedelje usvojio posebnu rezoluciju o ratnim ovlašćenjima tesnom većinom, pri čemu su četiri republikanska senatora glasala zajedno sa demokratama.

Predstavnički dom je prethodno blokirao tri slične rezolucije o ograničavanju predsedničkih ratnih ovlašćenja, što je pokazalo da Tramp i dalje ima snažnu podršku unutar Republikanske stranke kada je reč o politici prema Iranu.