Iran je od početka rata uništio više od dve desetine američkih dronova MQ-9 Riper , čime je Pentagon pretrpeo gubitak od gotovo milijardu dolara, objavio je Blumberg, pozivajući se na izvore upoznate sa procenama američke vojske.

Reč je o jednom od najtežih udaraca za američku bespilotnu avijaciju u poslednjih nekoliko decenija, jer MQ-9 Riper nije običan izviđački dron, već platforma koju SAD koriste za nadzor, praćenje ciljeva i precizne udare, navodi Blumberg.

Amerika izgubila petinu predratne flote

Prema navodima Blumberga, Iran je uništio više od 24 drona MQ-9 Riper koji su bili u upotrebi američkih snaga. Ti gubici predstavljaju oko 20 odsto predratne američke flote ovih letelica, što Pentagon stavlja pred ozbiljan problem.

Cena jednog Ripera zavisi od verzije, opreme i senzora, ali se u američkim procenama najčešće govori o desetinama miliona dolara po letelici. Kada se saberu izgubljeni dronovi, oprema, sistemi za nadzor i prateći troškovi, ukupan udar približava se sumi od milijardu dolara.

Za američku vojsku problem nije samo novac. MQ-9 Riper se ne može brzo zameniti, a upravo je ta letelica godinama bila jedan od glavnih alata Pentagona u operacijama na Bliskom istoku. Leti dugo, nosi ozbiljan nadzorni paket, može da gađa ciljeve i ne izlaže pilote riziku.

Zato gubitak tolikog broja dronova ima mnogo šire posledice od same štete u dolarima. Amerika je izgubila deo sposobnosti da iz vazduha stalno prati iranske položaje, baze, raketne sisteme i kretanje jedinica širom regiona.

Dronovi obarani u vazduhu i uništavani na zemlji

Prema izvoru upoznatom sa situacijom, deo američkih MQ-9 Riper dronova oboren je iranskom vatrom dok su bili u letu. To znači da je Teheran uspeo da pogodi jednu od najvažnijih američkih platformi čak i u prostoru u kojem su SAD decenijama računale na nadmoć iz vazduha.

Međutim, nisu svi gubici nastali na nebu. Deo dronova uništen je na zemlji tokom iranskih raketnih napada na američke baze u regionu, dok su pojedine letelice izgubljene u incidentima i nesrećama tokom intenzivnih operacija.

Takva slika pokazuje da Iran nije udarao samo po ciljevima u vazduhu, već i po infrastrukturi koja omogućava američkim dronovima da poleću, sleću, pune se gorivom i održavaju. Drugim rečima, meta nije bila samo letelica, već čitav sistem koji stoji iza nje.

Američki vojni vrh je, uprkos velikim gubicima, nastavio da ističe značaj MQ-9 Ripera u ratu protiv Irana. Načelnik Generalštaba američkog ratnog vazduhoplovstva general Kenet Vilsbah nazvao je ovaj dron jednim od najkorisnijih sistema u operacijama, upravo zato što omogućava dejstvo bez direktnog rizika po pilote.

Ali ta prednost sada ima cenu. Što se Riper češće koristi iznad zone koju Iran pokriva raketama i PVO sistemima, to je veća šansa da se pretvore u skupe mete.

Pentagon suočen sa bolnom računicom

Za Pentagon je ovo ozbiljan strateški problem. MQ-9 Riper je dugo bio simbol američkog načina ratovanja: precizan, dalekosežan, tehnički nadmoćan i bez posade u kabini. Iran je sada pokazao da i takav sistem može da bude ranjiv kada se koristi protiv protivnika koji ima dovoljno razvijenu protivvazdušnu odbranu i sposobnost da gađa američke baze.

Gubitak petine flote znači da SAD moraju da biraju gde će rasporediti preostale dronove. Amerika ih ne koristi samo protiv Irana, već i za nadzor drugih kriznih zona, od Bliskog istoka do Indo-Pacifika. Svaki izgubljeni Riper zato smanjuje manevarski prostor američke vojske.

Posebno je važno to što se ovakvi sistemi teško nadoknađuju preko noći. Proizvodnja, oprema, senzori, komunikacioni sistemi i obuka operatera traže vreme. Zato se šteta ne meri samo brojem oborenih letelica, već i izgubljenim satima nadzora, smanjenom prisutnošću u vazduhu i većim opterećenjem za druge platforme.

Iran će ove gubitke svakako predstavljati kao dokaz da američka tehnologija nije nedodirljiva. Za Teheran, uništavanje Ripera ima i vojni i propagandni značaj: pokazuje domaćoj javnosti da može da pogađa američke ciljeve, a regionu šalje poruku da SAD više ne mogu da deluju bez ozbiljne cene.

Za Vašington, poruka je mnogo neprijatnija. Rat protiv Irana ne troši samo rakete i municiju, već i najvrednije izviđačko-udarne platforme koje su godinama bile oslonac američkih operacija.

Ako se ovakav tempo gubitaka nastavi, Pentagon će morati da preispita način na koji koristi bespilotne letelice u blizini iranskog prostora. Riper je i dalje moćan sistem, ali rat je pokazao da više ne leti iznad neprijatelja bez posledica.