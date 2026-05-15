Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je za Tanjug da će Vlada Srbije do kraja dana mađarskoj kompaniji MOL predložiti konačan stav u vezi sa pregovorima o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), kao i da će Odbor direktora MOL-a odlučivati o tome u ponedeljak.

Đedović Handanović, koja u Atini učestvuje na sastanku ministara energetike Srbije, Grčke, Bugarske i Severne Makedonije, rekla je na pitanje dokle se stiglo u pregovorima sa MOL-om da su predstavnici Vlade Srbije juče i prekjuče razgovarali sa predstavnicima MOL-a i da je postignuta saglasnost u određenim pitanjima, kao i da rad Rafinerije ostaje najvažnije pitanje.

"Mi smo vodili intenzivne razgovore sa predstavnicima kompanije MOL juče i prekjuče, usaglasili smo se po određenim pitanjima. Ostalo je nekolicina otvorenih pitanja, a najvažnije pitanje za nas je budući rad rafinerije u Pančevu, kako da osiguramo optimalan rad, a važan za našu zemlju kada je u pitanju pokrivenost tržišta Srbije, ali i uticaj na bruto domaći proizvod, na privredni rast, na sigurnost snabdevanja. U tom smislu, mi ćemo do kraja dana MOL-u predložiti naš konačni stav, mi smo detaljno o njemu razgovarali i razmenili mišljenja, nema tu puno iznenađenja, a Odbor direktora MOL-a će o tome odlučivati u ponedeljak", rekla je ministarka Tanjugu.

Prema njenim rečima, Srbija ostaje posvećena kompromisu, pronalaženju kompromisa i pronalaženju dugoročnog rešenja za NIS.

"Rekli smo već ne po svaku cenu, znači ne po da ugrozi vitalne interese važne za našu zemlju, to smo preneli i predstavnicima kompanije MOL", naglasila je Đedović Handanović.

