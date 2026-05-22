Na peronu 202 zagrebačke Autobuske stanice, prema informacijama čitalaca, u utorak ujutru odlomio se deo staklene stene i pao među putnike koji su čekali autobus. Prema dostupnim informacijama, niko nije teže povređen, a oštećeni deo nakon incidenta privremeno je zalepljen selotejpom.

Kako piše Jutarnji list, Incident se dogodio 19. maja oko 8:20 časova, na peronu sa kojeg polazi autobus za Šibenik. Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, a preneo ga je i predsednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević, vidi se trenutak u kojem se deo stakla odvaja i pada na peron među putnike.





Obnova stanice završena pre tri meseca

Autobuska stanica Zagreb poslednjih meseci već je bila tema u javnosti zbog stanja objekta i najavljenih ulaganja. U decembru smo pisali kako je Grad Zagreb raspisao nabavku vrednu 280.000 evra bez PDV-a za sanaciju čeličnih zatega i betonske nadstrešnice. Prema dokumentaciji, pregled zgrade pokazao je ozbiljna oštećenja: čelične zatege koje drže 65 metara dugu nadstrešnicu imaju uznapredovalu koroziju, na više mesta vidljivo je ljuštenje čelika, a delovi konstrukcije izgubili su deo preseka.



U januaru je objavljeno kako su na stanici završeni radovi vredni 480 hiljada evra, koji su uključivali ugradnju tri nova lifta, postavljanje podizne platforme i taktilnih traka za slabovide osobe, kao i prilagođavanje dva šaltera. Iz Autobuske stanice tada su poručili da u 2026. nastavljaju sa ulaganjima u objekat, prvenstveno kroz radove zaštite i obnove nadstrešnice.

"Jutarnji list" poslao je upit Autobuskoj stanici Zagreb i Zagrebačkom holdingu. Zatražili su informaciju o tome šta se dogodilo, da li je neko povređen, kada je oštećenje uočeno, ko je obavio privremenu sanaciju i kada će staklo da bude trajno popravljeno. Odgovori još nisu stigli.