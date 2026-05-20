Američko Ministarstvo pravde saopštilo je da bivšem kubanskom lideru Raulu Kastru prete doživotni zatvor ili čak smrtna kazna zbog optužbi povezanih sa obaranjem dva civilna aviona 1996. godine, kada su poginula četiri člana posade povezana sa kubanskim emigrantskim organizacijama iz Majamija.

U saopštenju Ministarstva pravde SAD navedeno je da se optuženi suočavaju sa „maksimalnom kaznom smrću ili doživotnim zatvorom“ po tačkama optužnice koje uključuju ubistvo i zaveru radi ubistva američkih državljana.

Kako prenosi Reuters, protiv Raula Kastra i još nekoliko osoba podignuta je optužnica zbog incidenta iz februara 1996. godine, kada su kubanski vojni avioni oborili dve letelice organizacije „Brothers to the Rescue“, grupe kubanskih emigranata sa sedištem u Majamiju.

Kubanske vlasti tada su tvrdile da su avioni narušili vazdušni prostor Kube, dok su Sjedinjene Američke Države insistirale da se incident dogodio iznad međunarodnih voda. Kasnija istraga Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) zaključila je da su avioni oboreni van kubanske teritorije.

Incident koji je decenijama trovao odnose Vašingtona i Havane

U napadu su poginuli Carlos Costa, Armando Alejandre Jr, Mario de la Peña i Pablo Morales, članovi organizacije koja je godinama tragala za kubanskim migrantima u Floridskom moreuzu i pružala pomoć izbeglicama koje su pokušavale da pobegnu sa ostrva.

Američki zvaničnici sada tvrde da postoje novi dokazi koji povezuju Raula Kastra sa donošenjem odluke o obaranju letelica.

Prema pisanju španskog lista El Pais, u javnost je dospeo audio-snimak za koji se tvrdi da sadrži naređenje Raula Kastra da se avioni obore čim se pojave iznad mora.

Vršilac dužnosti američkog ministra pravde Tod Blanš poručio je da optužnica „nije simbolična“ i da SAD žele da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez obzira na protok vremena.

Kuba tvrdi da je sve politički obračun

Kubanske vlasti odmah su odbacile optužbe, ocenjujući da je reč o politički motivisanom potezu Vašingtona i nastavku pritiska na Havanu.

Predsednik Kube Migel Dijaz-Kanel optužio je američku administraciju da pokušava da opravda agresivniju politiku prema Kubi i dodatno destabilizuje odnose dve zemlje.

Analitičari ocenjuju da slučaj dolazi u trenutku kada administracija Donalda Trampa ponovo zaoštrava pristup prema Kubi i drugim latinoameričkim državama koje Vašington smatra protivnicima američkog uticaja.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je Raul Kastro danas star 94 godine i da se godinama formalno nalazi van vrha vlasti, iako mnogi smatraju da i dalje ima značajan politički uticaj unutar kubanskog sistema.