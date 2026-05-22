Prema prognozi, građane u više delova zemlje očekuju kiša, pljuskovi sa grmljavinom, pojava sugradice i grada, kao i jak severni i severozapadni vetar koji će povremeno imati olujne udare.

Nestabilno vreme posebno će pogoditi centralne, istočne i jugoistočne krajeve Srbije, gde postoji veća verovatnoća za intenzivnije nepogode tokom popodnevnih sati. Na severu Vojvodine zadržaće se uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim predelima biti promenljivo oblačno i nestabilno.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najviša temperatura danas kretaće se između 20 i 26 stepeni Celzijusa, uz umeren i jak severni i severozapadni vetar koji će u večernjim satima postepeno slabiti.

Na snazi su žuti i narandžasti meteoalarm, koji sugerišu da vreme može biti opasno:

Nestabilno i tokom subote

Meteorolozi upozoravaju da će se nestabilne vremenske prilike nastaviti i u subotu, 23. maja. Očekuje se promenljivo oblačno vreme sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, dok su lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni gradom i jakim vetrom.

Najviše padavina prognozira se u centralnim i južnim krajevima Srbije, dok će sever Vojvodine ponovo imati nešto stabilnije vreme sa više sunčanih intervala. Dnevna temperatura u subotu biće od 20 do 27 stepeni.

Kako navodi RHMZ, u zonama grmljavinskih oblaka vetar može kratkotrajno dostići olujnu jačinu, zbog čega se građanima savetuje dodatni oprez tokom boravka na otvorenom.

Od nedelje toplije, ali bez potpune stabilizacije

Već od nedelje očekuje se postepena stabilizacija vremena i porast temperature. U većem delu Srbije biće pretežno sunčano i toplije, sa temperaturama od 23 do 30 stepeni, dok će kratkotrajni pljuskovi biti ređa pojava i uglavnom ograničeni na brdsko-planinske predele.

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će početkom sledeće sedmice vreme biti stabilnije, uz maksimalne temperature do 32 stepena na primorju i između 24 i 29 stepeni u unutrašnjosti regiona. Ipak, sredinom naredne sedmice moguće je novo zahlađenje uz prolazak hladnog fronta, pojačan severozapadni vetar i prolazne pljuskove.

Čubrilo upozorava da za sada nema uslova za dugotrajniju stabilizaciju vremena niti za rani dolazak letnjih vrućina u ovom delu Evrope, a početkom juna moguće je još jedno pogoršanje vremena uz osveženje.

