Poseta ruskog predsednika Vladimira Putina Kini odmah nakon boravka američkog predsednika Donalda Trampa u Pekingu izazvala je veliku pažnju svetske javnosti, a britanski list The Guardian ocenjuje da tajming susreta nije nimalo slučajan i da predstavlja jasnu geopolitičku poruku Vašingtonu.

Prema analizi britanskog lista, odnosi Moskve i Pekinga postali su snažniji nego ikada, dok Kina sve otvorenije nastupa kao jedan od ključnih centara globalne diplomatije i protivteža zapadnom uticaju.

The Guardian podseća da je ovo već 25. poseta Vladimira Putina Kini, pozivajući se na kineske državne medije, kao i da su se Putin i kineski predsednik Si Đinping sastali više od 40 puta.

Britanski list navodi da nijedan zapadni lider nije imao toliko intenzivne kontakte sa kineskim predsednikom, što, prema oceni analitičara, pokazuje poseban politički odnos Moskve i Pekinga.

Peking šalje poruku Vašingtonu

U tekstu se ističe da Kina želi da pokaže kako nije izolovana uprkos rastućem pritisku Zapada i da raspolaže moćnim međunarodnim partnerstvima.

Stariji analitičar Međunarodne krizne grupe Vilijam Jang ocenio je za The Guardian da sastanak Putina i Sija predstavlja jasnu poruku američkom predsedniku Donaldu Trampu.

„Kinesko rukovodstvo želi da pokaže Vašingtonu da Kina ima stabilne i pouzdane odnose na koje može da računa čak i u slučaju pojačanog američkog pritiska“, smatra Jang.

Prema njegovim rečima, Si Đinping želi da pošalje signal da SAD neće lako uspeti da izoluju ili oslabe Kinu, čak i ako povećaju politički i ekonomski pritisak.

The Guardian ocenjuje da upravo zbog toga zajednički nastup Moskve i Pekinga sada ima mnogo veću težinu nego ranije, posebno u trenutku kada se globalni odnosi ubrzano menjaju.

Moskva i Peking grade dugoročni savez

Britanski list zaključuje da sve češći susreti Putina i Sija pokazuju koliko su rusko-kineski odnosi postali važan faktor svetske politike.

Analitičari upozoravaju da koordinacija Moskve i Pekinga više nije samo privremeno partnerstvo zasnovano na trenutnim interesima, već sve više poprima oblik dugoročnog strateškog saveza.

U trenutku kada raste rivalstvo između SAD, Kine i Rusije, ovakvi sastanci šalju snažnu poruku o novom rasporedu globalne moći.

Posebno se ističe činjenica da Kina pokušava da pokaže da ima dovoljno političke i ekonomske snage da odoli pritiscima Zapada, dok Rusija u Pekingu vidi jednog od ključnih partnera u periodu sankcija i međunarodnih tenzija.

Stručnjaci ocenjuju da će upravo odnosi Moskve i Pekinga igrati jednu od presudnih uloga u oblikovanju budućih globalnih političkih i ekonomskih tokova.