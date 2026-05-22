Tokom protekle noći u Beogradu dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedan muškarac teško povređen u udesu kod Bubanj potoka, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Tokom noći Hitna pomoć imala je ukupno 135 intervencija, od kojih je 33 bilo na javnim mestima.

U saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Bubanj potoka, koja se dogodila u 19.30 časova, muškarac (33) zadobio je tešku povredu, prelom butne kosti, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, dok su u preostalih šest udesa povređene osobe zadobile lakše povrede.

Najviše poziva Hitnoj pomoći uputili su hronični i onkološki pacijenti, uglavnom zbog simptoma gušenja.