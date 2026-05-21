Konačna verzija nacrta sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana završena je uz posredovanje Pakistana, a prema pisanju iranskih i pakistanskih medija, zvanično objavljivanje dokumenta očekuje se u narednim satima.

Do ovog razvoja događaja dolazi tokom indirektnih pregovora između Vašingtona i Teherana, pri čemu Pakistan ima ključnu ulogu kao diplomatski posrednik između dve strane, navodi The Kobeissi Letter.

Prema ocenama pojedinih analitičara, Islamabad je do sada uspeo da odigra jednu od najvažnijih diplomatskih uloga u pokušaju postizanja prekida vatre između SAD i Irana, što bi moglo otvoriti prostor za trajnije smirivanje sukoba u narednim danima.

Pakistan posredovao tokom višemesečnih pregovora

Kako navode mediji, završni nacrt sporazuma fokusiran je na dugoročnu deeskalaciju tenzija i moguće okončanje sukoba, dok su prethodne verzije bile više usmerene na prekid vatre, ublažavanje sankcija i regionalne bezbednosne garancije.

Pakistanski zvaničnici tokom prethodnih meseci prenosili su predloge i odgovore između Vašingtona i Teherana kroz više rundi razgovora koje traju još od aprila.

Iako sadržaj konačnog dokumenta još nije zvanično objavljen, više izvora tvrdi da su se dve strane poslednjih dana značajno približile dogovoru.

Za sada ni Vašington ni Teheran nisu zvanično potvrdili tačan termin objavljivanja sporazuma.

Rubio: Sistem naplate prolaza kroz Ormuz onemogućio bi diplomatski sporazum sa Iranom

Diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio bi onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio.

Rubio je rekao novinarima da niko u svetu nije za sistem naplate prolaza kroz Ormuski moreuz.

"To ne može da se desi. Bilo bi neprihvatljivo. To bi učinilo diplomatski sporazum nemogućim ako bi nastavili da teže tome. Dakle, to je pretnja svetu ako bi pokušavali da to urade, i to je potpuno nelegalno", rekao je Rubio.

On je istakao da je postignut izvestan napredak u razgovorima Vašingtona sa Teheranom o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana.

"Postoje neki dobri znaci. Ne želim da budem previše optimističan... Dakle, da vidimo šta će se desiti u narednih nekoliko dana", istakao je Rubio.