Novinar "Njujork tajmsa" Erik Lihtbau objavio je svojevremeno knjigu "Nacisti u komšiluku: Kako je Amerika postala sigurno utočište za Hitlerove ljude".

Lihtbau javno tvrdi da su američke obaveštajne agencije bivše naciste i njihova obaveštajna saznanja gledali kao "značajan antisovjetski kapital" i zato su ih pedesetih godina prošlog veka "agresivno regrutovali".

Među nacistima koje su čuvali američki obaveštajni zvaničnici je Oto fon Bolšving, pomoćnik ozloglašenog Adolfa Ajhmana, koji je kasnije radio za CIA. Od poznatijih je tu i Artur Rudolf, nacistički naučnik koji je u SAD bio stručnjak za raketni program.

Među onima koji su ne sasvim slučajno boravili baš u SAD, nalazi se i zloglasni ministar NDH Andrija Artuković. Artuković je u SAD došao tri godine posle kraja Drugog svetskog rata, 1948, na osnovu vize koja je omogućavala tromesečni boravak i pod lažnim imenom. Tek 1986. genocidaš Artuković je izručen Jugoslaviji.