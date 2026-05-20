Generalni sekretar NATO Mark Rute uputio je oštro upozorenje Moskvi povodom sve češćih nuklearnih pretnji i velikih vojnih vežbi koje Rusija sprovodi zajedno sa Belorusijom, poručivši da bi svaki pokušaj upotrebe nuklearnog oružja protiv Ukrajine imao „razarajuće posledice“ po samu Rusiju.

Ruteova izjava dolazi u trenutku kada rastu tenzije između Rusije i Zapada, dok Moskva i Minsk izvode zajedničke manevre koji uključuju simulacije upotrebe taktičkog nuklearnog oružja.

Tokom razgovora sa novinarom agencije „Interfaks Ukrajina“, generalni sekretar NATO upitan je kako Alijansa tumači ruske nuklearne vežbe i da li postoji mogućnost da Kremlj posegne za nuklearnim naoružanjem u ratu protiv Ukrajine.

Odgovor Marka Rutea bio je kratak, ali veoma direktan.

„Oni znaju da će, ako se to dogodi, odgovor biti razarajući. Što se tiče samih vežbi, mi ih naravno pratimo. Pratimo sve što se dešava. To je sve“, rekao je šef NATO.

NATO pojačava nadzor zbog Rusije i Belorusije

Izjava prvog čoveka NATO dolazi u trenutku kada Alijansa pažljivo prati zajedničke rusko-beloruske vojne aktivnosti, koje zapadni zvaničnici vide kao pokušaj zastrašivanja Ukrajine i njenih saveznika.

Prema navodima ukrajinskih obaveštajnih službi, Kremlj navodno vrši pritisak na predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka da aktivnije uključi Minsk u rat protiv Ukrajine.

Zbog toga je NATO poslednjih meseci dodatno pojačao prisustvo i nadzor na istočnom krilu Alijanse, posebno u blizini granica sa Belorusijom.

Analitičari ocenjuju da su upravo nuklearne pretnje postale jedan od glavnih instrumenata pritiska Moskve prema Zapadu, dok istovremeno rastu strahovi od moguće greške ili incidenta koji bi mogao izazvati mnogo širu eskalaciju sukoba.

Ukrajina upozorava da se ništa ne sme isključiti

Pukovnik Oružanih snaga Ukrajine Pavel Elizarov ranije je izjavio da mogućnost upotrebe taktičkog nuklearnog oružja ne može u potpunosti da se odbaci.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska mora biti spremna na sve scenarije, dok međunarodna zajednica mora održavati visok nivo odvraćanja kako bi sprečila prelazak „crvene linije“.

Zvaničnici NATO više puta su poslednjih godina ponovili stav da „nuklearni rat ne može biti dobijen i nikada ne sme biti vođen“.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da rastuća retorika, nuklearne vežbe i otvorene pretnje dodatno podižu globalne tenzije i povećavaju strah od direktnog sukoba Rusije i NATO.

U diplomatskim krugovima sve češće se govori da bi eventualna upotreba taktičkog nuklearnog oružja mogla izazvati odgovor ogromnih razmera, uključujući i konvencionalne vojne udare visokog intenziteta.