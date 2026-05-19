Ljubavne prevare predstavljaju jedan od najčešćih oblika internet manipulacije, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Apelovali su na građane, posebno starije osobe koje su najčešće žrtve, da budu oprezni i da ne dele lične i finansijske podatke sa nepoznatim osobama putem interneta.

Kako su pojasnili iz MUP-a, prevaranti kreiraju lažne profile na aplikacijama za upoznavanje i društvenim mrežama, a najčešće mete su usamljene osobe i osobe starije od 60 godina.

Nakon određenog vremena, prevaranti počinju da traže novac od žrtve, iskazuju vrlo brzo ljubav i izbegavaju video-pozive.

