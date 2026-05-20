Jutros se na auto-putu Subotica-Novi Sad prevrnuo šleper koji je celom dužinom preprečio sve tri trake.

Kako Dnevnik nezvanično saznaje, jutros oko 5.30 na auto-putu Subotica-Novi Sad, između Vrbasa i Siriga, došlo je do prevrtanja kamiona sa prikolicom.

Saobraćaj je trenutno blokiran kod petlje Vrbas i stvaraju se velike kolone vozila.

Saobraćajna policija preusmerava saobraćaj na alternativne putne pravce, obaveštava RTS1, ističući da je zatvorena i leva preticajna traka ka Subotici.

Za sada nije poznato da li ima povređenih.

