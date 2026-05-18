Letovanje u Grčkoj nemoguće je zamisliti bez girosa čija cena varira iz sezone u sezonu. Na stranici Grčka info objavljen je snimak novog cenovnika poznatog restorana u Nikitiju na Sitoniji.

Srbi koji su ove godine već boravili u Grčkoj otkrili su cene girosa za ovu sezonu i na drugim grčkim letovalištima:

  • Nikiti (Sitonija)

 Giros pita: 5.30 €

 Giros porcija: 12.00 €

 Sendvič: od 4.00 €

  • Hanioti

 Giros pita (mali): 5.00 €

 Giros porcija (veća): 10.00 €

  • Atina

 Giros pita: od 3.60 €

 Giros porcija: od 9.00 €

  • Neos Marmaras Giros pita: 5.00 €
  • Toroni Giros pita: 5.00 €
  • Krit Giros pita: 5.00 €
  • Polihrono Giros pita: 4.50 €
  • Asprovalta Giros pita: 4.00 €
  • Paralija Giros pita: 4.00 €
  • Flogita Giros porcija: 9.00 €
  • Lutraki Giros pita: 3.80 €
  • Stavros Giros pita: 3.50 €
  • Edipsos Giros pita: 3.50 €
  • Jerisos Giros pita: 3.00 €
  • Volos Giros pita: 2.90 €

Tokom 2025. godine, cene girosa u Grčkoj su varirale u zavisnosti od letovališta (severna Grčka je tradicionalno bila povoljnija u odnosu na ostrva), ali su se u proseku kretale u sledećim okvirima:

  • Giros pita (sendvič): Od 3 do 4,50 evra (na ekskluzivnijim destinacijama ili plažama cena je dostizala i do 6 evra).
  • Giros porcija (na tanjiru): Od 7 do 10 evra (u zavisnosti od restorana i veličine porcije, ponegde i do 12 evra).

Cene hrane i pića u Grčkoj

Kada je reč o cenama u samoj Grčkoj, drastična poskupljenja ove sezone ipak su izostala. Kako objašnjava Aleksandar Seničić, cene hrane, pića i osnovnih namirnica uglavnom su na nivou prošlog leta, uz tek manja odstupanja kod pojedinih proizvoda.

Slična situacija je i na plažama severne Grčke, gde se u većini slučajeva ležaljke i dalje dobijaju uz jedno ili dva pića, bez dodatnog plaćanja.

Sa druge strane, aranžmani su nešto skuplji nego prošle godine, što je, kako navodi, posledica inflacije, viših cena goriva i većih troškova prevoza i smeštaja. Ipak, rast cena nije drastičan, pa Grčka i dalje ostaje među najtraženijim destinacijama za građane Srbije.