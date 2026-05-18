Letovanje u Grčkoj nemoguće je zamisliti bez girosa čija cena varira iz sezone u sezonu. Na stranici Grčka info objavljen je snimak novog cenovnika poznatog restorana u Nikitiju na Sitoniji.

Srbi koji su ove godine već boravili u Grčkoj otkrili su cene girosa za ovu sezonu i na drugim grčkim letovalištima:

Nikiti (Sitonija)

Giros pita: 5.30 €

Giros porcija: 12.00 €

Sendvič: od 4.00 €

Hanioti

Giros pita (mali): 5.00 €

Giros porcija (veća): 10.00 €

Atina

Giros pita: od 3.60 €

Giros porcija: od 9.00 €