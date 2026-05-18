Sjedinjene Američke Države i Izrael pripremaju moguće nove vojne operacije protiv Irana već ove nedelje, piše danas "Njujork tajms" (NYT) pozivajući se na obaveštene izvore.

Dvojica zvaničnika sa Bliskog istoka izjavila su da SAD i Izrael sprovode intenzivne pripreme za moguće nove napade na Iran, najveće od stupanja primirja na snagu.

Prema navodima američkih i bliskoistočnih izvora, Pentagon razmatra nastavak operacije "Epski bes", koja je obustavljena nakon što je Tramp prošlog meseca proglasio primirje.

Analitičari ocenjuju da se Vašington suočava sa ozbiljnom dilemom, jer bi novi vazdušni napadi teško mogli sami da nateraju Iran da prihvati američke zahteve. Kao jedna od mogućnosti pominje se i specijalna operacija za preuzimanje iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma, za koje SAD i Izrael tvrde da mogu biti iskorišćene za proizvodnju nuklearnog oružja.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi takva akcija mogla dodatno da ugrozi američke vojnike i oslabi podršku javnosti u SAD za nastavak rata.

Tramp zapretio Iranu

NYT podseća da je američki predsednik Donald Tramp zapretio Iranu novim vojnim napadima ukoliko Teheran ne pristane na američke zahteve u vezi sa nuklearnim programom. Američki predsednik je u objavi na društvenim mrežama poručio Iranu da mora brzo da reaguje "ili neće ostati ništa", dodajući da "sat otkucava".

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o nuklearnom programu već sedmicama su u zastoju, dok Vašington zahteva značajno ograničenje iranskog obogaćivanja uranijuma i prekid pokušaja blokade Ormuskog moreuza, ključnog pomorskog pravca za transport nafte i gasa, napominje njujorški list.