"U ime bezbednosnih snaga i vojnika Izraelskih odbrambenih snaga, čestitam Noamu Batenu na ogromnom dostignuću osvajanja drugog mesta na Evroviziji uprkos kampanji podsticanja i kleveta od strane (španskog premijera Pedra) Sančeza i njegovih prijatelja", rekao je Kac u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kac je Betanu poručio da se pojavio kao heroj i doneo čast i ponos zemlji, i usrećio vojnike Izraelskih odbrambenih snaga koji se bore za njenu bezbednost i sve građane Izraela.

Španija je bila je deo bojkota emitovanja sa Irskom, Holandijom, Slovenijom i Islandom.

Njihovi nacionalni javni emiteri odbili su da emituju prenos Evrosonga ili pošalju takmičare, protiveći se odluci Evropske radiodifuzne unije da dozvoli Izraelu da se takmiči nakon rata u Gazi. Betanova pesma "Mišel" završila je takmičenje na drugom mestu, iza pobedničkog nastupa iz Bugarske.

