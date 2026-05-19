Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je danas da je šest dronova lansirano na tu zemlju iz Iraka u poslednjih 48 sati, uključujući i jedan koji je izazvao požar u nuklearnoj elektrani Baraka u nedelju.

U saopštenju se navodi da nije presretnut samo jedan dron lansiran iz Iraka, preneo je Rojters.

Ističe se da su ukupno tri drona ciljala nuklearnu elektranu Baraka.

Nakon tog napada dronom, Federalna agencija za nuklearnu regulaciju UAE saopštila je da je nuklearka ostala bezbedna i da nije ispušten radioaktivni materijal zbog napada.

Napad dronom u nedelju izazvao je požar na električnom generatoru van unutrašnjeg perimetra nuklearne elektrane Baraka. Zvaničnici Emirata su rekli da imaju puno pravo da odgovore na takve "terorističke napade".