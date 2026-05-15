Srbija se nalazi pred možda najvećom energetskom odlukom u svojoj modernoj istoriji — da li će ući u nuklearnu eru ili rizikovati energetsku zavisnost, skupu struju i privredni pad u decenijama koje dolaze. Dok Evropa ubrzano menja energetsku mapu, stručnjaci upozoravaju da vreme za čekanje praktično više ne postoji.

Decenijama je domaći elektroenergetski sistem počivao na lignitu i termoelektranama, ali realnost 2026. godine postaje brutalna: kvalitet uglja opada, troškovi rastu, a evropske ekološke takse i pritisci mogli bi proizvodnju struje iz uglja da učine ekonomski neodrživom.

U analizi o budućnosti energetike upozorava se da pitanje nuklearne energije za Srbiju više nije luksuz ili teorijska rasprava, već pitanje opstanka privrede, stabilnosti države i energetske suverenosti.

Zašto solar i vetar nisu dovoljni

Iako se obnovljivi izvori energije poput solarnih elektrana i vetroparkova često predstavljaju kao potpuno rešenje, stručnjaci upozoravaju da oni imaju ozbiljan problem — ne mogu da garantuju stabilnu proizvodnju struje 24 sata dnevno.

Sunce ne sija noću, vetar ne duva stalno, a industrija, bolnice i domaćinstva ne mogu da zavise od vremenskih uslova.

Upravo zbog toga elektroenergetskom sistemu mora da postoji takozvana bazna energija — stabilan izvor koji neprekidno proizvodi ogromne količine električne energije. Nakon što je Srbija praktično iscrpela velike hidroenergetske potencijale, nuklearna energija ostaje jedini ozbiljan niskougljenični izvor sposoban da obezbedi takvu stabilnost.

Analiza upozorava da Srbija ulazi u period u kojem će pitanje energije direktno određivati političku nezavisnost i ekonomsku moć države.

Veliki reaktori ili mali modularni sistemi?

Jedna od ključnih dilema jeste izbor tehnologije — da li graditi velike nuklearne elektrane poput reaktora VVER-1200 ili se okrenuti malim modularnim reaktorima (SMR), koji su poslednjih godina postali globalni tehnološki trend.

Prema analizi, veliki reaktori generacije III+ predstavljaju „energetske tvrđave“ budućnosti. Njihovi sistemi bezbednosti projektovani su tako da rade čak i bez struje i ljudske intervencije u slučaju incidenta. Takođe, projektovani vek trajanja od 60 do 80 godina omogućava dugoročnu stabilnost cena električne energije.

Sa druge strane, mali modularni reaktori nude veću fleksibilnost i mogućnost brže izgradnje, ali stručnjaci upozoravaju da većina zapadnih SMR sistema još nema dugogodišnje iskustvo rada u realnim elektroenergetskim mrežama.

U analizi se posebno upozorava da Srbija ne bi smela da postane „poligon za testiranje“ tehnologija koje još nisu dokazale dugoročnu stabilnost i ekonomsku isplativost.

Rosatom: Srbiji je potreban snažan bazni sistem

U dokumentu se prenose i stavovi kompanije „Rosatom“, jednog od najvećih svetskih igrača u nuklearnoj energetici, koja ocenjuje da bi za Srbiju izgradnja velikih nuklearnih blokova mogla biti logičnije i ekonomski opravdanije rešenje.

Prema njihovim procenama, Srbija će morati da nadomesti buduće gašenje termoelektrana na ugalj, ali i da obezbedi dodatnu energiju za industrijski razvoj i eventualni izvoz struje u regionu Balkana.

Rosatom navodi da blokovi VVER-1200 snage 1200 MW omogućavaju stabilno bazno opterećenje elektroenergetskog sistema i dugoročnu energetsku sigurnost države.

Istovremeno, stručnjaci upozoravaju da pitanje nuklearne energije nije samo tehnološko, već i kadrovsko pitanje. Srbija će morati da ulaže u školovanje nove generacije inženjera, fizičara i stručnjaka za nuklearnu energetiku, kao i da vrati deo eksperata koji već rade u inostranstvu.

Šta bi nuklearna odluka značila za Srbiju

Analitičari smatraju da bi ulazak Srbije u nuklearnu energetiku predstavljao istorijski preokret koji bi mogao potpuno promeniti poziciju zemlje u regionu.

Pored energetske stabilnosti, Srbija bi dobila dugoročnu kontrolu nad cenama električne energije, manju zavisnost od uvoza energenata i mogućnost da postane ozbiljan energetski centar Balkana.

Međutim, cena takvog projekta bila bi ogromna i merila bi se milijardama evra, dok bi političke, bezbednosne i geopolitičke posledice odluke bile jednako važne kao i sama tehnologija.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da Srbija više nema luksuz da pitanje nuklearne energije odlaže beskonačno, jer se globalna energetska mapa već ubrzano menja.