Izraelska vojska izdala je naređenje za prisilno raseljavanje više naselja na jugu Libana, prenela je Al Džazira.

Portparol izraelske vojske za arapski jezik Avičaj Adrei ponovio je pretnju stanovnicima 12 gradova i sela u južnom Libanu, ponovo im naređujući da odmah napuste svoje domove pre najavljenih napada izraelske vojske.

On je na svom nalogu na mreži X naveo da je reč o gradovima Tura, Donja Nabatija, Habus, Al-Bazurija, Tajr Deba, Kafr Huna, Ain Kana, Lubaja, Džibšit, Al-Šahabija (Tajr Zibna), Burdž Al-Šamali (Tir) i Humin Al-Favka.

Izrael je nastavio da sprovodi udare na jug Libana uprkos navodnom prekidu vatre koji je stupio na snagu u aprilu.