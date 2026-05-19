Mađarsku potresa ozbiljna politička kriza nakon što je premijer Peter Mađar javno zatražio odlazak predsednika Tamaša Šuljoka i praktično mu postavio ultimatum da podnese ostavku do 31. maja.

Sukob dvojice najvažnijih ljudi države izazvao je šok u političkim krugovima i otvorio pitanje da li Mađarsku čeka potpuni preokret na vrhu vlasti.

„Morate otići!“

Kriza je eksplodirala nakon što je predsednik Šuljok u intervjuu za mađarski portal „Indeks“ poručio da ne namerava da podnese ostavku i da funkciju obavlja u skladu sa ustavom.

Odgovor premijera Petra Mađara stigao je gotovo momentalno.

– Tamaš Šuljok nije položio test ljudskih, pravnih i političkih sposobnosti tokom svog neslavnog dvogodišnjeg predsedničkog mandata – poručio je Mađar.

Premijer je zatim otišao i korak dalje.

– Gospodine predsedniče, morate otići! I otići ćete. To možete učiniti dobrovoljno do 31. maja – naveo je on.

„Mađarskoj treba predsednik lojalan naciji“

Peter Mađar je optužio predsednika da više brani sopstvenu političku prošlost nego interese države.

– Mađarskoj je potreban predsednik koji je lojalan ne jednom političkom taboru, već mađarskoj naciji i svim Mađarima – rekao je premijer.

Dodao je da zemlji treba lider koji će „ujediniti narod“, a ne neko ko pokušava da opravda svoj, kako tvrdi, „neoprostivi dosije“.

Otkrio detalje tajnih sastanaka

Mađar je javno govorio i o privatnim razgovorima sa predsednikom, tvrdeći da Šuljok ranije nije bio toliko siguran da želi da ostane na funkciji.

– Na našem prvom sastanku nije odbio moj poziv na ostavku. Rekao je da će razmisliti. Na drugom sastanku pitao je da li bi bilo prikladno da detalje ostavke razmotri sa ministrom pravde – izjavio je premijer.

Poručio je da sa predsednikom više „nema o čemu da razgovara“.

Predsednik odbija povlačenje

Sa druge strane, Tamaš Šuljok odbacio je sve pritiske i poručio da nema nikakav zakonski razlog da napusti funkciju.

Predsednik tvrdi da striktno deluje u okviru ustava i da ne planira prevremeno povlačenje.

On je potvrdio da je tema ostavke pokretana tokom sastanaka sa premijerom, ali tvrdi da je njegov odgovor uvek bio isti – da njegova pozicija ostaje nepromenjena.

Mađarska na ivici institucionalne krize

Analitičari ocenjuju da ovakav otvoreni sukob premijera i predsednika predstavlja jednu od najvećih političkih kriza u Mađarskoj poslednjih godina.

Iako predsednik u mađarskom sistemu ima uglavnom ceremonijalnu ulogu, njegova funkcija je ključna za očuvanje ustavnog poretka i političke stabilnosti.

Zbog toga javni ultimatum premijera šefu države mnogi vide kao znak ozbiljnog raskola unutar samog državnog vrha.