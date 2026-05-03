Proizvodnja nafte u Iraku može se oporaviti u roku od nedelju dana, nakon što bude završena kriza u Ormuskom moreuzu, izjavio je danas zamenik ministra za naftu Iraka Basim Mohamed.

Prema njegovim rečima, proizvodnja trenutno iznosi oko 1,5 miliona barela dnevno, dok je pre blokade dnevno Irak porizvodio 4,3 miliona barela, prenosi Skaj njuz.

Trenutno, Irak izvozi naftu preko turskih luka, dok Iran povremeno dozvoljava pojedinim brodovima prolazak Ormuskim moreuzom.

Iranska blokada Ormuskog moreuza i naknadna američka blokada iranskog pomorskog saobraćaja dovela je do povećanja cena nafte u zapadnim zemljama.